कानपुर में LIC एजेंट को थार से रौंदने वाली महिला रिहा, सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, कानपुर। रिमांड मजिस्ट्रेट अतुल कुमार नायक की कोर्ट ने कल्याणपुर के केशवपुरम में एलआइसी एजेंट बुजुर्ग को थार चलाते हुए रौंदने वाली युवती का न्यायिक रिमांड खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि बिना साक्ष्यों और तथ्यों के गिरफ्तारी की गई है।

विवेचक ने गिरफ्तारी का आधार और कारण स्पष्ट नहीं किया है। इससे अभियुक्त के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। कोर्ट ने कुछ शर्तों केै साथ 25 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र पर युवती को रिहा कर दिया। पनकी स्वराज नगर निवासी एलआइसी हाउसिंग फाइनेंस के एजेंट शनिवार शाम केशवपुरम स्थित एक साड़ी के शोरूम से पत्नी की साड़ी लेकर लौट रहे थे। तभी गायत्री पैलेस के पास तेज रफ्तार थार ने उनकी स्कूटर में टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद कार उन्हें 50 मीटर तक घसीटते हुए एक घर की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसी थी। पुलिस ने बी ब्लॉक पंक बहादुर नगर पनकी निवासी गीत सचान उर्फ बेटू सचान को रविवार शाम गैर इरादतन हत्या में गिरफ्तार किया था।