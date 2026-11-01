कानपुर में लोगों ने बनती सड़क का काम रुकवाया, सीसी रोड की मोटाई कम रखने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। चंदेल चौराहा काकादेव में सीसी रोड की मोटाई कम होने से नाराज क्षेत्रीय लोगों ने रविवार को प्रदर्शन किया और काम रुकवा दिया। आरोप लगाया कि चार इंच की मोटाई की जगह दो से तीन इंच ही पड़ रही है।

नगर निगम के जोन छह के सहायक अभियंता तोताराम के मौके पर पहुंचे और मानक के अनुरूप कार्य कराने को कहा। कार्य कर रही खुशी इंटरप्राइजेज कंपनी को नोटिस दी गई। चंदेल चौराहा काकादेव के पास करीब पांच लाख रुपये से 70 मीटर सीसी रोड डाली जा रही है। धर्मवीर सिंह राठौर समेत लोगों ने बताया कि ढलाई की मोटाई कम हो रही थी। ऐसे ही पड़ोस की एक गली में बनी सीसी रोड चार माह में उखड़ गई। पार्षद पवन पांडेय ने बताया कि कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि सीमेंट कम पड़ रहा है और मोटाई कम है।