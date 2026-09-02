कानपुर के तीन अधिकारियों पर गिरी गाज, समाज कल्याण अधिकारी और दो एआरटीओ निलंबित

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के अधिकारियों के लिए बुधवार का दिन ठीक नहीं रहा। पहले दो एआरटीओ निलंबित कर दिया गया। इसके बाद शाम तक समाज कल्याण अधिकारी के भी निलंबित किए जाने की पुष्टि हुई। समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर मंत्री असीम अरुण के दौरे में गैरहाजिर रहने से चर्चा में आए थे।

लंबे समय से बिना सूचना अनुपस्थित रहने का आरोप समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के कानपुर दौरे के दौरान गैरहाजिर रहना जिला समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर को भारी पड़ गया। लंबे समय तक बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने और मंत्री के निरीक्षण कार्यक्रम में मौजूद न होने के मामले में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट के बाद शासन ने शिवम सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव ने निलंबन आदेश जारी करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी संस्थित करने के निर्देश दिए हैं।

कार्यप्रणाली पर भी गंभीर टिप्पणी शासन के आदेश में शिवम सागर की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर टिप्पणी की गई है। मामला उस समय तूल पकड़ गया था, जब 16 अगस्त को समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण कानपुर के भ्रमण और निरीक्षण पर आए थे। मंत्री के कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं की समीक्षा और उनकी प्रगति का जायजा लिया जाना था। कार्यक्रम की पूर्व सूचना होने के बावजूद जिला समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर मौके पर उपस्थित नहीं थे। विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के मंत्री के महत्वपूर्ण दौरे में अनुपस्थित रहने को प्रशासन ने गंभीरता से लिया।

शासन को डीएम ने भेजी थी रिपोर्ट बताया गया कि शिवम सागर लंबे समय से बिना समुचित सूचना के अनुपस्थित चल रहे थे। उनकी अनुपस्थिति और कार्यों में लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शासन को रिपोर्ट भेजी। इसके बाद शासन स्तर पर मामले की जांच और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। 28 जुलाई को शिवम सागर को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय में उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

चिकित्सकीय अवकाश के बाद भी नहीं लौटे समाज कल्याण निदेशक की 23 अगस्त की आख्या में भी शिवम सागर के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई। इसमें कहा गया कि स्वीकृत चिकित्सकीय अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। अनुपस्थिति की अवधि के लिए सक्षम स्तर से अवकाश की अनुमति भी नहीं ली गई। शासन की ओर से स्पष्टीकरण का अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब नहीं देने को भी गंभीरता से लिया गया।

मुख्यालय छोड़ने पर रोक मंत्री असीम अरुण के दौरे में अनुपस्थिति को शासन ने शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर उदासीनता और अनुशासनहीनता माना। प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत शिवम सागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही निलंबन के दौरान बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी।

इध्रर, आरटीओ से 15 दिन में जवाब तलब कानपुर नगर के आरटीओ कार्यालय में अनियमितता और अवैध वसूली के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर कानपुर नगर के दो एआरटीओ सोमलता यादव और आलोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, आरटीओ (प्रशासन) राकेन्द्र सिंह से 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है।