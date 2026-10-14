Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

कानपुर में सर्राफ कारोबारी के कारखाने से 18 किलो चांदी चोरी का राजफाश, पिता-पुत्र गिरफ्तार; 15 किलो का बना दिया था पाउडर

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Wed, 14 Oct 2026 03:34 PM (IST)

कानपुर में सर्राफ नितिन टोपे के कारखाने से 18 किलो चांदी चोरी मामले में विकास यादव और उसके पिता बसंत ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. कानपुर में 18 किलो चांदी चोरी का मामला सुलझा

  2. पिता-पुत्र विकास यादव और बसंत लाल गिरफ्तार हुए

  3. चोरी की 15.140 किलो चांदी का पाउडर बरामद किया गया

जागरण संवाददाता, कानपुर। संजय गांधी नगर निवासी सर्राफ नितिन टोपे के पोखरपुर स्थित कारखाने से 18 किलो चांदी चोरी के मामले में अमेठी के मोहनगंज के पूरे अजिया निवासी विकास यादव और उसके पिता बसंत लाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों की निशानदेही से 15.140 किलो चांदी का पाउडर बरामद हुआ।

विकास नितिन के कारखाने के पास गुड्डू बाबू के चांदी प्रोसेसिंग कारखाने में काम करता था। विकास की दादी को कैंसर है। उसने बताया कि उनके इलाज कराने में कर्जदार हो गया था। इसलिए उसने पिता संग चोरी की और अमेठी के शंकरगंज बाजार निवासी शिवपाल के जरिये बेचने की फिराक में था। तभी पकड़ा गया। शिवपाल चांदी का पाउडर गलाने वाले से मिलवाने जा रहा था।