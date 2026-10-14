कानपुर में सर्राफ कारोबारी के कारखाने से 18 किलो चांदी चोरी का राजफाश, पिता-पुत्र गिरफ्तार; 15 किलो का बना दिया था पाउडर

जागरण संवाददाता, कानपुर। संजय गांधी नगर निवासी सर्राफ नितिन टोपे के पोखरपुर स्थित कारखाने से 18 किलो चांदी चोरी के मामले में अमेठी के मोहनगंज के पूरे अजिया निवासी विकास यादव और उसके पिता बसंत लाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों की निशानदेही से 15.140 किलो चांदी का पाउडर बरामद हुआ।

विकास नितिन के कारखाने के पास गुड्डू बाबू के चांदी प्रोसेसिंग कारखाने में काम करता था। विकास की दादी को कैंसर है। उसने बताया कि उनके इलाज कराने में कर्जदार हो गया था। इसलिए उसने पिता संग चोरी की और अमेठी के शंकरगंज बाजार निवासी शिवपाल के जरिये बेचने की फिराक में था। तभी पकड़ा गया। शिवपाल चांदी का पाउडर गलाने वाले से मिलवाने जा रहा था।