कानपुर के कर्रही में सड़क पर धान रोपाई, जलभराव और गड्ढों के बीच सपा का अनोखा प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर की जर्जर सड़कों और जलभराव की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बर्रा स्थित कर्रही रोड पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के बाद सड़क पर बने गहरे गड्ढों में भरे पानी के बीच सपाइयों ने धान की पौध रोपकर नगर प्रशासन और संबंधित विभागों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क की बदहाल स्थिति को आम जनता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए तत्काल मरम्मत की मांग की।

सपा नेता सुभाष द्विवेदी ने कहा कि कर्रही रोड लंबे समय से बदहाल है। जगह-जगह बने गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से वाहन चालकों को सड़क की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग अब तक हादसों में घायल हो चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग समस्या के समाधान के प्रति गंभीर नहीं दिख रहा है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासी और राहगीर प्रतिदिन इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन खराब सड़क और जलभराव के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुभाष द्विवेदी ने यह भी याद दिलाया कि करीब एक वर्ष पहले सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इस सड़क की बदहाली का मुद्दा उठाया था। इसके बावजूद अब तक हालात में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ।