कानपुर में थोक बाजार का फुटकर पर नहीं हुआ असर, चीनी का रेट अब भी 60 रुपये किलो से ऊपर

जागरण संवाददाता, कानपुर। थोक बाजार में चीनी के दामों में गिरावट के बावजूद आम जनता को अब तक राहत नहीं मिल पाई है। थोक मंडी में नरमी आने के बाद भी शहर के अधिकांश फुटकर बाजारों में चीनी अभी भी 60 रुपये प्रति किलो से ऊपर के भाव पर बेची जा रही है। थोक विक्रेताओं ने भी फुटकर दुकानदारों से चीनी अधिकतम 55 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचने की अपील की है।



शकरपट्टी चीनी बाजार में शनिवार को चीनी का थोक भाव 50 रुपये से 20 व 30 पैसे तक कम हुआ है। थोक कारोबारी उमेश दीक्षित ने बताया कि मिलों के स्तर से दाम घटाने का असर शकरपट्टी बाजार में भी हो रहा है।

चीनी मिलों से अब 44 से 46 रुपये तक चीनी मिल रही है जो टैक्स और भाड़ा के साथ कानपुर में चार से पांच रुपये प्रति किलो महंगी बिक रही है। थोक स्तर पर चीनी का भाव अब 50 रुपये प्रति किलो से भी कम हो गया है।