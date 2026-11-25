कानपुर (समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक)

एलएलआर अस्पताल

मेडिसिन विभाग डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता

मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी

नाक, कान और गला रोग विभाग डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल

त्वचा रोग विभाग डा. श्वेतांक

बाल रोग विभाग डा. शैलेंद्र कुमार गौतम और डा. आराधना गुप्ता

दंत रोग विभाग डा. अशरफउल्ला

नेत्र रोग विभाग डा. सुरभि अग्रवाल

सर्जरी विभाग डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी

हड्डी रोग विभाग डा. रवि गर्ग और मो. फहीम अंसारी

जीएसवीएसएस पीजीआई

नेफ्रोलाजी विभाग डा. समीर गोविल

न्यूरोलाजी विभाग डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम

न्यूरोसर्जरी विभाग डा. इला कात्यायन

गैस्ट्रो विभाग डा. ध्रुव ठाकुर

इंडोक्राइनोलाजी विभाग डा. सौरभ अग्रवाल

यूरोलाजी विभाग डा. राकेश गुप्ता

पेन मेडिसिन विभाग डा. नेहा अग्रवाल

उर्सुला अस्पताल

फिजिशियन डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह

सर्जन डा. राजेश अग्रवाल

ईएनटी डा. राजेश वर्मा

नेत्र रोग डा. रिजवान अहमद

दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता

आर्थोपेडिक डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार

बाल रोग डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव

त्वचा रोग डा. अरुण सिंघल

मनोरोग डा. आरती

हृदय रोग संस्थान

कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान

कार्डियोलाजी सर्जरी विभाग डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश (शाम 4:00 से 6:00 बजे तक)

मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय

चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. आनंद कुमार

कांशीराम चिकित्सालय

जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल

नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन

नाक, कान और गला डा. अतुल सचान

आर्थो विभाग डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार

पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय

होम्योपैथिक चिकित्सक डा. अर्चना श्रीवास्तव, डा. संजीव कुमार, डा. यश प्रताप, डा. प्रियंका, डा. आशा पांडेय

फर्रुखाबाद (समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक)

डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल

जनरल सर्जन डा. अक्षय जोयल

फिजीशियन डा. दीपक वर्मा, डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. प्रज्ञा मिश्रा

बाल रोग विशेषज्ञ डा. विवेक सक्सेना

हृदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी, डा. प्रभात वर्मा

नाक, कान व गला विशेषज्ञ डा. नवनीत कुमार

चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा

पैथोलाजिस्ट डा. जयसिंह

माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार

दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा

फतेहपुर (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 12:00 बजे तक)

मेडिकल कॉलेज

मेडिसिन डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम

नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव

स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका

हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय

बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल

नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव

त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान

फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे

कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता

मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय

जिला अस्पताल (फतेहपुर)

जरनल सर्जन डा. संतोष

जरनल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा

नाक, कान व गला रोग डा. अभिनव, डा. नवीन

वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना

फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह

बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन

चर्म रोग विशेषज्ञ डा. सोनम सचान

बांदा (जिला अस्पताल: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक)

जिला अस्पताल (बांदा)

रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार

सर्जन डा. रामेंद्र कुमार

फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल

नाक कान गला विशेषज्ञ डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता

बाल रोग विशेषज्ञ डा. राजेंद्र गुप्ता व डा. अशोक राजपूत

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. संपूर्णानंद मिश्रा व सुरुचि वर्मा

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सुनीता सिंह

मनोरोग विशेषज्ञ डा. आलोक गुप्ता

दंत रोग विशेषज्ञ डा. प्रसून खरे

रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल (सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 तक)

मेडिसिन विभाग डा. आकिव फारूकी

सर्जरी विभाग डा. संजय कुमार

बालरोग विभाग डा. अनीता अग्रहरि

चर्मरोग विभाग डा. कुंदन चौहान

अस्थि रोग विभाग डा. मनोज वर्मा

ईएनटी विभाग डा. जितेंद्र यादव

नेत्र रोग विभाग डा. आकाश श्रीवास्तव

मानसिक रोग विभाग डा. हिमांशु सिंह

टीबी चेस्ट रोग विभाग डा. राजकमल सिंह

दंत रोग विभाग डा. निधि गुप्ता

उरई (समय: सुबह 8:00 से 2:00 बजे तक)

जिला चिकित्सालय (सीएमएस: 9415532973)

सर्जरी विभाग डा. रंजीत सिंह परिहार

बाल रोग विभाग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल

अस्थि रोग विभाग डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा

जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा

दंत रोग विभाग डा. गरिमा तिवारी

नाक, कान, गला रोग विभाग डा. बीपी सिंह

जिला नेत्र चिकित्सालय

नेत्र विभाग डा. एके पांडेय

राजकीय मेडिकल कॉलेज, उरई (सीएमएस: 9454369390)

जनरल मेडिसिन डा. वीरेंद्र गुप्ता

अस्थि रोग विभाग डा. सिद्धार्थ अग्रवाल

सर्जरी विभाग डा. पुष्पेंद्र अग्रवाल

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डा. मीनल गोयल, डा. एंजिला यादव

बाल रोग विभाग डा. दिव्या पिपरिया

मनोरोग विभाग डा. प्रवीन सचान

दंत रोग विभाग डा. मदन मोहन निरंजन

नेत्र रोग विभाग डा. आरएन कुशवाहा, डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला

नाक, कान, गला रोग विभाग डा. एसके राठौर

चर्म रोग विभाग डा. कुलदीप वर्मा

टीबी एंड चेस्ट विभाग डा. मोहन मातरिया

औरैया - जिला संयुक्त चिकित्सालय (सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक)

चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश

दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई

नाक कान गला / बाल रोग नहीं

मनोरोग / हड्डी / जनरल सर्जन नहीं

कानपुर देहात - मेडिकल कॉलेज (सुबह 08:00 से 2:00 बजे तक)

मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह

नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला

स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू

हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम

बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता

नेत्र रोग डा. जयवर्धन

त्वचा रोग डा. प्रसून सचान

मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी

सर्जरी डा. जसवीर

दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी

शिकायत नंबर 9506502480

उन्नाव (समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक)

जिला पुरुष अस्पताल

नाक, कान और गला रोग डा. निरुपम अवस्थी

मेडिसिन (फिजीशियन) डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह, डा. वैभव त्रिपाठी

बालरोग विशेषज्ञ डा. बृज कुमार व डा. अमित श्रीवास्तव

नेत्ररोग विभाग डा. संजीव कुमार

सर्जरी विभाग (सर्जन) डा. वीसी पांडेय

चेस्ट रोग फिजीशियन डा. शोभित अग्निहोत्री

हड्डी रोग विभाग डा. मनोज सिंह, डा. घनश्याम साजिदा, डा. मनीष चौरसिया

त्वचारोग विभाग डा. प्रियंका श्रीवास्तव

दंत रोग विभाग डा. अमरेश कुमार

एनसीडी / फीवर क्लीनिक एनसीडी: डा. अमित तिवारी | फीवर: डा. सत्येंद्र

जिला महिला अस्पताल (उन्नाव)

स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग डा. निधि

महोबा - जिला अस्पताल (समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक)

मनोरोग विभाग काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता

नाक, कान, और गला रोग विभाग डा. नरेंद्र राजपूत

मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज व डा. गुलशेर

बाल रोग विभाग डा. गोपाल प्रसाद

सर्जन विभाग डा. राहुल कुमार

हड्डी रोग विभाग डा. हेमेंद्र

नेत्र रोग विभाग डा. डीके राय

सीएमएस मोबाइल नंबर 9648537714

हमीरपुर - जिला अस्पताल (समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक)

कमरा नंबर 07 (त्वचा रोग) डा. अतुल वर्मा

कमरा नंबर 08 (हड्डी रोग) डा. ब्रम्हप्रकाश सचान

कमरा नंबर 101 (जनरल सर्जरी) डा. महेंद्र सिंह

कमरा नंबर 102 (फिजीशियन) डा. परमेंद्र प्रजापति

कमरा नंबर 114 (जनरल ओपीडी) डा. मोहित

कमरा नंबर 115 (नाक, कान व गला) डा. विकास यादव

कमरा नंबर 116 (दंत रोग) डा. जीतेंद्र सचान व डा. सुनीता

कमरा नंबर 120 (नेत्र रोग) डा. एके सिंह

कमरा नंबर 126 (बाल रोग) डा. आशुतोष निरंजन

इटावा (समय: प्रातः 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक)

बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल

जनरल मेडिसिन डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत

श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत

बालरोग विभाग ओपीडी डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव

जनरल सर्जन ओपीडी डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह

दंतरोग विभाग ओपीडी डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया

नाक, कान, गला रोग ओपीडी डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी

उ.प्र. आयुर्विज्ञान विवि सैफई अस्पताल

जनरल ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी डा. नीलै त्रिपाठी

कार्डियोलाजी सुपर स्पेशियलिटी डा. सुभाष चंद्रा

सीवीटीएस ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी डा. वरुण सिसोदिया

चर्म रोग डा. स्वेता एस. कुमार

ईएनटी डा. कंचन चौधरी

जनरल मेडिसिन डा. ग्रंथ कुमार

जनरल सर्जरी डा. अनिल कुमार एरी, डा. राजेश वर्मा, डा. अनिल कुमार, डा. संदीप यादव, डा. कुश मेहरोत्रा

न्यूरोलाजी ओपीडी प्रो. डा. रमाकांत यादव

स्त्री रोग डा. नूपुर मित्तल, डा. सारिका सिंह

नेत्र रोग डा. बृजेश सिंह

हड्डी रोग डा. एसपी एस, डा. अजय कुमार राजपूत

बाल रोग डा. मुनीबा आलिम

कैंसर ओपीडी डा. प्रभा वर्मा

चित्रकूट - जिला अस्पताल (सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक)

जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर

फिजिशियन डा. सुजीत सिंह और डा. ऋषि कुमार

नाक कान गला विशेषज्ञ डा. राम नरेश राजपूत

जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल और डा. कन्हैया कुमार

बाल रोग विशेषज्ञ डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य और डा. शेफाली गुप्ता

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. रमेश कुमार भारती और डा. अरुण कुमार

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. प्रबल प्रताप सिंह

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. श्वेता मिश्रा

दंत रोग विशेषज्ञ डा. राजीव पाल

गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डा. भास्कर सिंह

सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार 8005192745

कन्नौज (समय: सुबह 08:00 से 02:00 बजे तक)

राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा (सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268)

जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह

जनरल सर्जरी डा. इमरान अली

अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी

बाल रोग डा. मनाली तिवारी व डा. सोनेंद्र कुमार

प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला व डा. मीनाक्षी शुकला

नाक-कान-गला डा. नितिन कुमार

मानसिक रोग डा. विवेक कुमार

दंत रोग डा. हर्षिता गौतम

नेत्र रोग डा. जटाशंकर व डा. करिश्मा

त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल

जिला अस्पताल, जसौली (सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303)

कक्ष 2 - हड्डी रोग डा. सूरज कुमार

कक्ष 3 व 4 - फिजीशियन डा. चितरंजन (कक्ष 3), डा. निकेतन सक्सेना (कक्ष 4)

कक्ष 12 - ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार

कक्ष 13 - बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार

कक्ष 19 - दंत रोग डा. अरविंद

कक्ष 20 - नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम

कक्ष 26 - सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद

कक्ष 27 - मनोरोग विभाग डा. स्वाति कटियार

कक्ष 28 - फिजीशियन डा. भूपेश कुमार पपने

महिला विंग (जिला अस्पताल, जसौली)

कक्ष 2 - फिजीशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव