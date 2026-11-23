कानपुर (मंगलवार)

एलएलआर अस्पताल (समय: सुबह 9:00 से दोपहर 2:00 बजे तक)

सर्जरी विभाग डा. संजय काला, डा. आरके जौहरी, डा. अनुराग सिंह

मेडिसिन विभाग डा. एसके गौतम, डा. रिचा गिरि, डा. एमपी सिंह

मनोरोग विभाग डा. आयुषी देवेंद्र सिंह

नाक, कान, गला रोग विभाग डा. हरेंद्र कुमार

त्वचा रोग विभाग डा. श्वेतांक

बाल रोग विभाग डा. अमितेश यादव और डा. आराधना गुप्ता

दंत रोग विभाग डा. पंकज श्रीवास्तव

नेत्र रोग विभाग डा. शालिनी मोहन

हड्डी रोग विभाग डा. प्रगनेश कुमार, डा. भावेश कुमार, डा. सौरभ सक्सेना और डा. किशोर परिहार

जीएसवीएसएस पीजीआइ

न्यूरोलाजी विभाग डा. वर्षा अंबानी, डा. अभिषेक सचान

न्यूरोसर्जरी विभाग डा. अनुराग यादव, डा. इला कात्ययान, डा. प्रथमेश

गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डा. ध्रुव ठाकुर

इंडोक्राइनोलाजी विभाग डा. विशाल गुप्ता

यूरोलाजी विभाग डा. अनिल वैद

पेन मेडिसिन विभाग डा. रिचा अग्रवाल

उर्सुला अस्पताल

फिजिशियन डा. बीरबल

सर्जन डा. प्रशांत मिश्रा

ईएनटी डा. प्रवीन सक्सेना

नेत्र रोग डा. अमित सक्सेना

आर्थोपेडिक डा. सुनील कुमार और डा. श्रीप्रकाश

बाल रोग डा. सूरज शिवहरे

त्वचा रोग डा. अरुण सिंघल

हृदय रोग संस्थान

मेडिसिन विभाग डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला

सर्जरी विभाग डा. नीरज कुमार

मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय

चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. आनंद कुमार

कांशीराम चिकित्सालय

नेत्र रोग डा. स्वरूप मोहन और डा. सोमनाथ डे

आर्थो डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा और डा. एसपी कटियार

बाल रोग डा. सतीश कुमार

त्वचा रोग डा. आशीष कटियार

पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज

चिकित्सक डा. योगेंद्र सिंह, डा. शिवेंद्र कुमार पटेल, डा. मनोज कुमार, डा. प्रियंका, डा. अनुपमा मिश्रा

नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

हमीरपुर

जिला अस्पताल हमीरपुर (समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक)

कमरा नंबर 07, त्वचा रोग डा. अतुल वर्मा

कमरा नंबर 08, हड्डी रोग डा. ब्रम्हप्रकाश सचान

कमरा नंबर 101, जनरल सर्जरी डा. महेंद्र सिंह

कमरा नंबर 102, फिजीशियन डा. परमेंद्र प्रजापति

कमरा नंबर 114, जनरल ओपीडी डा. मोहित

कमरा नंबर 115, नाक, कान व गला डा. विकास यादव

कमरा नंबर 116, दंत रोग डा. जीतेंद्र सचान व डा. सुनीता

कमरा नंबर 120, नेत्र रोग डा. एके सिंह

कमरा नंबर 126, बाल रोग डा. आशुतोष निरंजन

कन्नौज

राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा (समय: सुबह 08:00 से 02:00)

जनरल मेडिसिन डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह

जनरल सर्जरी डा. इमरान अली

अस्थि रोग डा. अंबर बरयानी

बाल रोग डा. मनाली तिवारी व डा. सोनेंद्र कुमार

प्रसूति रोग डा. शशि शुक्ला व डा. मीनाक्षी शुकला

नाक-कान-गला डा. नितिन कुमार

मानसिक रोग डा. विवेक कुमार

दंत रोग डा. हर्षिता गौतम

नेत्र रोग डा. जटाशंकर व डा. करिश्मा

त्वचा रोग डा. गौरव पालीवाल

डायल करें: सीएमएस डा. दिलीप सिंह — 9415487268

जिला अस्पताल, जसौली (समय: सुबह 08:00 से 02:00)

कक्ष 2, हड्डी रोग डा. सूरज कुमार

कक्ष 3, फिजीशियन डा. चितरंजन

कक्ष 4 डा. निकेतन सक्सेना

कक्ष 12, ईएनटी डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार

कक्ष 13, बाल रोग डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार

कक्ष 19, दंत रोग डा. अरविंद

कक्ष 20, नेत्र रोग डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम

कक्ष 26, सर्जन डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद

कक्ष 27, मनोरोग विभाग डा. स्वाति कटियार

कक्ष 28, फिजीशियन डा. भूपेश कुमार पपने

जिला अस्पताल जसौली — महिला विंग

कक्ष 2, फिजीशियन डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव

कक्ष 3 डा. आंचल, डा. निधि

डायल करें: डा. गोपाल नारायण द्विवेदी, सीएमएस — 9454455303

फतेहपुर (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 12:00 बजे तक)

मेडिकल कालेज

मेडिसिन डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम

नाक, कान, गला डा. तरुण, डा. अभिनव

स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका

हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय

बाल रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल

नेत्र रोग डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव

त्वचा रोग डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान

फुफ्फुसीय चिकित्सा डा. साक्षी दुबे

कार्डियोलाजी डा. अनुराग गुप्ता

मनोचिकित्सा डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय

जिला अस्पताल

जरनल सर्जन डा. संतोष

जरनल फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा

नाक, कान व गला रोग डा. अभिनव, डा. नवीन

वरिष्ठ परामर्शदाता डा. एनके सक्सेना

फिजीशियन डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह

बाल रोग विशेषज्ञ डा. मूलचंद

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. आदर्श

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन

चर्म रोग विशेषज्ञ डा. सोनम सचान

उन्नाव (समय: सुबह 08:00 से 12:00)

जिला पुरुष अस्पताल

नाक, कान और गला रोग डा. निरुपम अवस्थी

मेडिसिन (फिजीशियन) डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह, डा. वैभव त्रिपाठी

बालरोग विशेषज्ञ डा. बृज कुमार व डा. अमित श्रीवस्तव

नेत्ररोग विभाग डा. फैजल जुबेर

सर्जरी विभाग (सर्जन) डा. वीसी पांडेय, डा. संजय वर्मा

चेस्ट रोग फिजीशियन डा. शोभित अग्निहोत्री

हड्डी रोग विभाग (अस्थिरोग) डा. मनेाज सिंह, डा. विकास सचान, डा. घनश्याम मीना

त्वचारोग विभाग डा. प्रियंका श्रीवास्तव

दंत रोग विभाग डा. अमरेश कुमार

एनसीडी क्लीनिक डा. अमित तिवारी

फीवर क्लीनिक डा. सत्येंद्र

जिला महिला अस्पताल

स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग डा. योगिता गुलाटी, डा. सुनीता

फर्रुखाबाद (समय: सुबह 08:00 से 12:00 बजे तक)

डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल

जनरल सर्जन डा. अक्षय जोयल

फिजीशियन डा. दीपक वर्मा, डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. प्रज्ञा मिश्रा

बाल रोग विशेषज्ञ डा. विवेक सक्सेना

हृदय रोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी

नाक, कान व गला विशेषज्ञ डा. नवनीत कुमार

चेस्ट फिजीशियन डा. अंकित मिश्रा

पैथोलाजिस्ट डा. जयसिंह

माइक्रोबायोलिस्ट डा. प्रवीन कुमार

दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा

बांदा

जिला अस्पताल (समय: सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 तक)

रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार

सर्जन डा. रामेंद्र कुमार

फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल

नाक कान गला विशेषज्ञ डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता

बाल रोग विशेषज्ञ डा. अशोक राजपूत

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. संपूर्णानंद मिश्रा व सुरुचि वर्मा

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. सुनीता सिंह

मनोरोग विशेषज्ञ डा. आलोक गुप्ता

दंत रोग विशेषज्ञ डा. प्रसून खरे

रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल (समय: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक)

मेडिसन विभाग डा. आकिव फारूकी

सर्जरी विभाग डा. संजय कुमार

बालरोग विभाग डा. अनीता अग्रहरि

चर्मरोग विभाग डा. कुंदन चौहान

अस्थि रोग विभाग डा. मनोज वर्मा

ईएनटी विभाग डा. जितेंद्र यादव

नेत्र रोग विभाग डा. आकाश श्रीवास्तव

मानसिक रोग विभाग डा. हिमांशु सिंह

टीबी चेस्ट रोग विभाग डा. राजकमल सिंह

दंत रोग विभाग डा. निधि गुप्ता

उरई (समय: सुबह 8:00 से 2:00)

जिला चिकित्सालय

अस्थि रोग विभाग डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी

सर्जरी विभाग डा. रंजीत परिहार

बाल रोग विभाग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल

जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा

दंत रोग विभाग डा. गरिमा तिवारी

नाक, कान, गला रोग विभाग डा. बीपी सिंह

जिला नेत्र चिकित्सालय

नेत्र विभाग डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा

समस्या होने पर संपर्क करें जिला अस्पताल सीएमएस — 9415532973

राजकीय मेडिकल कालेज

जनरल मेडिसिन डा. जीतम सिंह, डा. पारुल

अस्थि रोग विभाग डा. सिद्धार्थ अग्रवाल

सर्जरी विभाग डा. निशांत सक्सेना, डा. आदर्श डांडे

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डा. शिल्पा यादव, डा. सुधा गंगवार

बाल रोग विभाग डा. कामिनी राजपूत, डा. छवि जायसवाल

मनोरोग विभाग डा. आशीष कुमार

दंत रोग विभाग डा. हरमूर्ति सिंह

नेत्र रोग विभाग डा. आरएन कुशवाहा, डा. सूर्य प्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला

नाक, कान, गला रोग विभाग डा. एसके राठौर, डा. रतिभान सिंह

चर्म रोग विभाग डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह

टीबी एंड चेस्ट विभाग डा. सुनील कुमार निखर

समस्या होने पर संपर्क करें सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज — 9454369390

औरैया

जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया (समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक)

नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डा. मनोज कुमार

चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश

दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई

बाल रोग विशेषज्ञ नहीं

मनोरोग विशेषज्ञ नहीं

हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं

जनरल सर्जन नहीं

चित्रकूट

जिला अस्पताल ओपीडी (समय: सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 तक)

जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर

फिजिशियन डा. सुजीत सिंह और डा. ऋषि कुमार

नाक कान गला विशेषज्ञ डा. राम नरेश राजपूत

जनरल फिजिशियन डा. आरबी लाल और डा. कन्हैया कुमार

बाल रोग विशेषज्ञ डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य और डा. शेफाली गुप्ता

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. रमेश कुमार भारती और डा. अरुण कुमार

हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. एके मोहन

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. रफीक अंसारी

दंत रोग विशेषज्ञ डा. राजीव पाल

गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डा. भास्कर सिंह

अस्पताल संबंधी जानकारी के लिए सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार — 8005192745

महोबा (समय: सुबह 08:00 से 02:00)

जिला अस्पताल

मनोरोग विभाग काउंसर मनोचिकित्सक प्रेमदास व अंकिता गुप्ता

नाक, कान, और गला रोग विभाग डा. नरेंद्र राजपूत

मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज व डा. गुलशेर

बाल रोग विभाग डा. गोपाल प्रसाद

सर्जन विभाग डा. राहुल कुमार

हड्डी रोग विभाग डा. हेमेंद्र

नेत्र रोग विभाग डा. डीके राय

सीएमएस का मोबाइल नंबर — 9648537714

इटावा (समय: प्रात: आठ से दोपहर दो बजे तक)

बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल की ओपीडी

जनरल मेडिसिन डा. शांतनु निगम, डा. अमरदीप सिंह, डा. सौरभ यादव

श्वसन ओपीडी चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत

बालरोग विभाग ओपीडी डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव

जनरल सर्जन ओपीडी डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह

दंतरोग विभाग ओपीडी डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया

नाक, कान, गला रोग ओपीडी डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई ओपीडी

जनरल मेडिसिन डा. विजय कुमार वर्मा

ईएनटी डा. तेजस्वी गुप्ता, डा. रितु गुप्ता

त्वचारोग डा. स्वेता एस. कुमार

स्त्री रोग डा. वैभव कांति, डा. शिल्पी

जनरल सर्जरी डा. एसपी सिंह, डा. विपिन गुप्ता, डा. राम लखन वर्मा, डा. गौरव मिश्रा, डा. विवेक वर्मा

नेत्र रोग डा. मीनू बब्बर

हड्डी रोग डा. सुनील कुमार

बाल रोग डा. गनेश कुमार वर्मा

श्वसन संबंधी मेडिसिन डा. आशीष कुमार गुप्ता

कानपुर देहात (समय: सुबह 08:00 से 12:00 बजे)

मेडिकल कालेज

मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह

नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला

स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू

हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम

बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता

नेत्र रोग डा. जयवर्धन

त्वचा रोग डा. प्रसून सचान

मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी

सर्जरी डा. जसवीर

दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी