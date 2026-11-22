OPD 23 Nov: कानपुर, उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय
कानपुर और आसपास के जिलों के अस्पतालों में 23 नवंबर के लिए ओपीडी शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें डॉक्टरों की उपलब्धता, विभाग और समय की जानकारी दी गई है ताकि मरीज अस्पताल जाने से पहले देख सकें।
HighLights
कानपुर और आसपास के जिलों का ओपीडी शेड्यूल जारी।
23 नवंबर के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता और समय देखें।
एलएलआर, उर्सुला सहित कई अस्पतालों की जानकारी उपलब्ध।
जागरण टीम, कानपुर। OPD 23 Nov: सोमवार को अस्पताल जाने से पहले ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता और समय की जानकारी जरूर देख लें। कानपुर नगर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान और कांशीराम चिकित्सालय समेत कई प्रमुख अस्पतालों में अलग-अलग विभागों के डॉक्टरों की सूची जारी की गई है।
इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।