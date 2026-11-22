जागरण टीम, कानपुर। OPD 23 Nov: सोमवार को अस्पताल जाने से पहले ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता और समय की जानकारी जरूर देख लें। कानपुर नगर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान और कांशीराम चिकित्सालय समेत कई प्रमुख अस्पतालों में अलग-अलग विभागों के डॉक्टरों की सूची जारी की गई है।

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।