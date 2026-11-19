Kanpur OPD 20 Nov: उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय
कानपुर समेत कई जिलों के अस्पतालों में 20 नवंबर के लिए ओपीडी डॉक्टरों की सूची और समय सारिणी जारी की गई है। इसमें विभिन्न विभागों के डॉक्टरों के नाम और उनकी उपलब्धता की जानकारी दी गई है ताकि मरीज अस्पताल जाने से पहले देख सकें।
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कानपुर और आसपास के जिलों की ओपीडी जानकारी।
विभिन्न विभागों के डॉक्टरों के नाम और समय।
अस्पताल जाने से पहले उपलब्धता की जांच करें।
जागरण टीम, कानपुर। OPD 20 Nov: शुक्रवार को अस्पताल जाने से पहले ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता और समय की जानकारी जरूर देख लें। कानपुर नगर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान और कांशीराम चिकित्सालय समेत कई प्रमुख अस्पतालों में अलग-अलग विभागों के डॉक्टरों की सूची जारी की गई है।
इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।
|अस्पताल / क्षेत्र
|विभाग एवं डॉक्टर (ओपीडी समय: सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक)
|कानपुर ओपीडी विवरण (गुरुवार)
|एलएलआर अस्पताल
|मेडिसिन: डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता
मनोरोग: डा. धनंजय चौधरी
ईएनटी: डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल
त्वचा रोग: डा. श्वेतांक
बाल रोग: डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग: डा. अशरफउल्ला
नेत्र रोग: डा. सुरभि अग्रवाल
सर्जरी: डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी
हड्डी रोग: डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|नेफ्रोलाजी: डा. समीर गोविल
न्यूरोलाजी: डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम
न्यूरोसर्जरी: डा. इला कात्यायन
गैस्ट्रो: डा. ध्रुव ठाकुर
इंडोक्राइनोलाजी: डा. सौरभ अग्रवाल
यूरोलाजी: डा. राकेश गुप्ता
पेन मेडिसिन: डा. नेहा अग्रवाल
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन: डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
सर्जन: डा. राजेश अग्रवाल | ईएनटी: डा. राजेश वर्मा
नेत्र रोग: डा. रिजवान अहमद | दंत रोग: डा. अवनीश गुप्ता
आर्थोपेडिक: डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार
बाल रोग: डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव
त्वचा रोग: डा. अरुण सिंघल | मनोरोग: डा. आरती
|हृदय रोग संस्थान
|कार्डियोलाजी मेडिसिन: डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
कार्डियोलाजी सर्जरी: डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश (शाम 4 से 6)
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग: डा. आनंद कुमार
|कांशीराम चिकित्सालय
|सर्जरी: डा. वसंत लाल | नेत्र रोग: डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
ईएनटी: डा. अतुल सचान | आर्थो: डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक चिकित्सालय
|डा. अर्चना श्रीवास्तव, डा. संजीव कुमार, डा. यश प्रताप, डा. प्रियंका, डा. आशा पांडेय
|जिला संयुक्त चिकित्सालय, औरैया
|विशेषज्ञ डॉक्टर
|चेस्ट फिजिशियन: डा. अवधेश कटियार | ईएनटी: डा. मनोज कुमार
स्त्री रोग: डा. मंजू सचान | नेत्र रोग: डा. राम प्रकाश | दंत रोग: डा. मोहित गहोई
*(बाल रोग, मनोरोग, हड्डी रोग, जनरल सर्जन उपलब्ध नहीं)*
|बांदा ओपीडी विवरण
|जिला अस्पताल
|रेडियोलाजिस्ट: डा. किशुन कुमार | सर्जन: डा. रामेंद्र कुमार
फिजीशियन: डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल | ईएनटी: डा. मुकेश कुमार
बाल रोग: डा. राजेंद्र गुप्ता | नेत्र रोग: डा. संपूर्णानंद मिश्रा
हड्डी रोग: डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल | स्त्री रोग: डा. सुनीता सिंह
मनोरोग: डा. आलोक गुप्ता | दंत रोग: डा. प्रसून खरे
|रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल (सुबह 9 से दोपहर 3)
|मेडिसिन: डा. आकिव फारूकी | सर्जरी: डा. संजय कुमार
बालरोग: डा. अनीता अग्रहरि | चर्मरोग: डा. कुंदन चौहान
अस्थि रोग: डा. मनोज वर्मा | ईएनटी: डा. जितेंद्र यादव
नेत्र रोग: डा. आकाश श्रीवास्तव | मानसिक रोग: डा. हिमांशु सिंह
टीबी चेस्ट: डा. राजकमल सिंह | दंत रोग: डा. निधि गुप्ता | स्त्री रोग: डा. मीनाक्षी
|जिला अस्पताल, चित्रकूट
|विशेषज्ञ डॉक्टर (सीएमएस: 8005192745)
|सर्जन: डा. साकिब अनवर | फिजिशियन: डा. सुजीत सिंह, ऋषि कुमार
ईएनटी: डा. राम नरेश राजपूत | जनरल फिजिशियन: डा. आरबी लाल, कन्हैया कुमार
बाल रोग: डा. एचसी अग्रवाल, एके सिंह, नरेंद्र मौर्य, शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग: डा. रमेश कुमार भारती, अरुण कुमार | हड्डी रोग: डा. प्रबल प्रताप सिंह
स्त्री रोग: डा. श्वेता मिश्रा | दंत रोग: डा. राजीव पाल | गैर संचारी: डा. भास्कर सिंह
|मेडिकल कॉलेज, कानपुर देहात
|विभागवार डॉक्टर (शिकायत: 9506502480)
|मेडिसिन: डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
ईएनटी: डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला | स्त्री रोग: डा. सविता साहू
हड्डी रोग: डा. राम कुमार गौतम | बाल रोग: डा. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग: डा. जयवर्धन | त्वचा रोग: डा. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा: डा. धर्मवीर चौधरी | सर्जरी: डा. जसवीर | दंत रोग: डा. रूबी द्विवेदी
|इटावा ओपीडी विवरण
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|जनरल मेडिसिन: डा. जितेंद्र चौधरी, शांतनु निगम, सौरभ यादव, अनामिका राजपूत
श्वसन (चेस्ट): डा. विकास राजपूत | बालरोग: डा. शादाब आलम, पुष्पेंद्र यादव
सर्जन: डा. पीयूष तिवारी, एसएस गुप्ता | दंत रोग: डा. अतुल कुलकर्णी, रितु शर्मा, प्रिया
ईएनटी: डा. राहुल आनंद, जेपी चौधरी
|उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि, सैफई
|ईएनटी: डा. तेजस्वी गुप्ता, रीतू गुप्ता | मेडिसिन: डा. पंकज कुमार, सुशील कुमार यादव
सर्जरी: डा. एसपी सिंह, विपिन गुप्ता, राम लखन वर्मा, गौरव मिश्रा, विवेक वर्मा
न्यूरोलाजी: डा. अनीता | स्त्री रोग: डा. प्रगति द्विवेदी, शिल्पी
नेत्र रोग: डा. अहमद हुसैन | हड्डी रोग: डा. सुनील कुमार, राजीव कुमार, हरीश कुमार
बाल रोग: डा. रमेश चंद्र | कैंसर: डा. प्रभा वर्मा
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल, फर्रुखाबाद
|विशेषज्ञ डॉक्टर
|सर्जन: डा. रोहित तिवारी | फिजीशियन: डा. दीपक वर्मा, अवनीश अग्निहोत्री, प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग: डा. अनूप दीक्षित | हृदय रोग: डा. मनोज पांडेय
नेत्र रोग: डा. आकांक्षा तिवारी | ईएनटी: डा. नवनीत कुमार
चेस्ट फिजिशियन: डा. अंकित मिश्रा | पैथोलाजिस्ट: डा. जयसिंह
माइक्रोबायोलिस्ट: डा. प्रवीन कुमार | दंत रोग: डा. मोनिका कटियार, श्रेय खंडूजा
|फतेहपुर ओपीडी विवरण (सुबह 8 से दोपहर 12)
|मेडिकल कालेज
|मेडिसिन: डा. आरके मौर्य, संतोष कुमार, शुभम | ईएनटी: डा. तरुण, अभिनव
स्त्री रोग: डा. रोशनी गुप्ता, अंजली, मोनिका | हड्डी रोग: डा. सुजीत कुमार सिंह, अजैया, श्वेताब पांडेय
बाल रोग: डा. नवीन कुमार, शिवगोपाल | नेत्र रोग: डा. जितेंद्र कुमार, नुपुर श्रीवास्तव
त्वचा रोग: डा. रुबीना बानो, सोनम सचान | फुफ्फुसीय: डा. साक्षी दुबे
कार्डियोलाजी: डा. अनुराग गुप्ता | मनोचिकित्सा: डा. संदीप कुमार, ऋचा पांडेय
|जिला अस्पताल
|सर्जन: डा. संतोष | फिजीशियन: डा. तापस त्रिपाठी, एनके सक्सेना, अभिषेक सिंह, आरबी सिंह, डीके वर्मा
ईएनटी: डा. अभिनव, नवीन | बाल रोग: डा. मूलचंद | नेत्र रोग: डा. आदर्श
हड्डी रोग: डा. सुधीर कुमार, नितिन | चर्म रोग: डा. सोनम सचान
|जिला अस्पताल, महोबा
|विशेषज्ञ डॉक्टर (सीएमएस: 9648537714)
|मनोरोग: प्रेमदास व अंकिता गुप्ता (काउंसलर) | ईएनटी: डा. नरेंद्र राजपूत
मेडिसिन: डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
बाल रोग: डा. गोपाल प्रसाद | सर्जन: डा. राहुल कुमार
हड्डी रोग: डा. हेमेंद्र | नेत्र रोग: डा. डीके राय
|जिला अस्पताल, हमीरपुर
|कक्षवार डॉक्टर
|त्वचा (कमरा 07): डा. अतुल वर्मा | हड्डी (कमरा 08): डा. विपिन राजपूत
सर्जरी (कमरा 101): डा. महेंद्र सिंह | फिजीशियन (कमरा 102): डा. परमेंद्र प्रजापति
जनरल ओपीडी (कमरा 114): डा. मोहित | ईएनटी (कमरा 115): डा. विकास यादव
दंत रोग (कमरा 116): डा. जितेंद्र सचान, सुनीता | नेत्र (कमरा 120): डा. एके सिंह
मानसिक रोग (कमरा 122): डा. नीता | बाल रोग (कमरा 126): डा. आशुतोष निरंजन
|कन्नौज ओपीडी विवरण
|राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा (सीएमएस: 9415487268)
|मेडिसिन: डा. साजिद, इंद्रजीत सिंह | सर्जरी: डा. इमरान अली | अस्थि: डा. अंबर बरयानी
बाल रोग: डा. मनाली तिवारी, सोनेंद्र कुमार | स्त्री रोग: डा. शशि शुक्ला, मीनाक्षी शुक्ला
ईएनटी: डा. नितिन कुमार | मानसिक रोग: डा. विवेक कुमार | दंत: डा. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग: डा. जटाशंकर, करिश्मा | त्वचा: डा. गौरव पालीवाल
|जिला अस्पताल, जसौली (सीएमएस: 9454455303)
|हड्डी (कक्ष 2): डा. सूरज कुमार | फिजीशियन (कक्ष 3/4/28): डा. चितरंजन, निकेतन सक्सेना, भूपेश कुमार पपने
ईएनटी (कक्ष 12): डा. मोनिका सचान, शैलेंद्र कुमार | बाल रोग (कक्ष 13): डा. मोहित शंकर, अरुण कुमार
दंत (कक्ष 19): डा. अरविंद | नेत्र (कक्ष 20): डा. अर्जुन सिंह सारंग, केबी गौतम
सर्जन (कक्ष 26): डा. अशोक प्रियदर्शी, शरीफ अहमद | मनोरोग (कक्ष 27): डा. स्वाति कटियार
महिला विंग: डा. मनप्रीत कौर, एके जाटव, आंचल, निधि
|उरई ओपीडी विवरण
|जिला चिकित्सालय व नेत्र चिकित्सालय (सीएमएस: 9415532973)
|सर्जरी: डा. केपी सिंह | बाल रोग: डा. विनय अग्रवाल, एसपी सिंह, संजीव अग्रवाल
अस्थि रोग: डा. दीपक आर्या, शक्ति मिश्रा | मेडिसिन: डा. शिवेश वर्मा, अनुपम मिश्रा, शिवेंद्र सिंह
दंत रोग: डा. गरिमा तिवारी | ईएनटी: डा. बीपी सिंह | नेत्र विभाग: डा. एके पांडेय
|राजकीय मेडिकल कालेज, उरई (सीएमएस: 9454369390)
|मेडिसिन: डा. जीतम सिंह | अस्थि रोग: डा. अश्विन कुमार | सर्जरी: डा. नीरज सिंह राजपूत
स्त्री रोग: डा. शिल्पा यादव | बाल रोग: डा. दिव्या पिपरिया, संतोष कुमार
मनोरोग: डा. प्रवीन सचान | दंत रोग: डा. हिना रहमान
नेत्र रोग: डा. आरएन कुशवाहा, सूर्यप्रकाश शुक्ला, रूबी बाला
ईएनटी: डा. एसके राठौर, प्रियंका सिंह | चर्म रोग: डा. कुलदीप वर्मा | टीबी एंड चेस्ट: डा. मोहन मातरिया
|उन्नाव ओपीडी विवरण
|जिला पुरुष एवं महिला अस्पताल
|मेडिसिन: डा. कौशलेंद्र प्रकाश, जय सिंह, वैभव त्रिपाठी | बालरोग: डा. बृज कुमार, अमित श्रीवास्तव
नेत्र रोग: डा. संजीव कुमार | सर्जरी: डा. वीसी पांडेय | चेस्ट: डा. शोभित अग्निहोत्री
हड्डी रोग: डा. मनोज कुमार, विकास सचान, मनीष चौरसिया | त्वचा रोग: डा. प्रियंका श्रीवास्तव
दंत रोग: डा. अमरेश कुमार | एनसीडी: डा. अमित तिवारी | फीवर क्लीनिक: डा. सत्येंद्र
स्त्री एवं प्रसूति रोग (महिला अस्पताल): डा. योगिता गुलाटी