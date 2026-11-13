Kanpur OPD 14 Nov: उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।
आज की ओपीडी – शनिवार
कानपुर नगर
एलएलआर अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय काला, डा. सुशांत लूथरा, डा. कुश पाठक, डा. युक्तेश्वर मिश्रा
|मनोरोग विभाग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला रोग
|डा. मो. काजी साकिब
|मेडिसिन विभाग
|डा. एमपी सिंह, डा. ललित कुमार, डा. ब्रजेश कुमार
|त्वचा रोग विभाग
|डा. युगल राजपूत
|बाल रोग विभाग
|डा. प्रतिभा सिंह, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डा. अशरफउल्ला
|नेत्र रोग विभाग
|डा. नम्रता पटेल
|हड्डी रोग विभाग
|डा. चंद्रशेखर वर्मा, डा. रचित भट्नागर
जीएसवीएसएस पीजीआइ
|विभाग
|चिकित्सक
|न्यूरोलाजी विभाग
|डा. सौरभ निगम, डा. अभिषेक सचान
|न्यूरोसर्जरी विभाग
|डा. अभिषेक गुप्ता, डा. प्रथमेश मिश्रा
|यूरोलाजी विभाग
|डा. प्रखर पटेल
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डा. सुब्रह्मयम त्रिपाठी
|पेन मेडिसिन
|डा. चंद्रशेखर
उर्सुला अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक
|फिजिशियन
|डा. प्रीति मेहता, डा. बीरबल
|दंत रोग
|डा. अवनीश गुप्ता
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी
|सर्जन
|डा. वीकेएस कटियार
|ईएनटी
|डा. अपूर्वा
|नेत्र रोग विभाग
|डा. बीडी सेठ
|आर्थोपेडिक
|डा. श्री प्रकाश, डा. अशोक कुमार
|बाल रोग
|डा. आरसी यादव, डा. सूरज शिवहरे
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सहगल
|मनोरोग
|डा. आरती
हृदय रोग संस्थान
|विभाग
|चिकित्सक
|मेडिसिन विभाग
|डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डा. नीरज प्रकाश
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|विभाग
|चिकित्सक
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. अवधेश कुमार
होम्योपैथिक चिकित्सालय
|विभाग
|चिकित्सक
|होम्योपैथी
|डा. मोना गुप्ता, डा. मुकेश श्रीवास्तव, डा. श्रुति सिन्हा, डा. सत्येंद्र कुमार ओझा, डा. प्रियंका, डा. रेखा
कन्नौज
राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुकला
|नाक-कान-गला
|डा. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
डायल करें : सीएमएस डा. दिलीप सिंह – 9415487268
जिला अस्पताल, जसौली
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|कक्ष संख्या
|चिकित्सक एवं विभाग
|2
|डा. सूरज कुमार – हड्डी रोग
|3
|डा. चितरंजन – फिजीशियन
|4
|डा. निकेतन सक्सेना
|12
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार – ईएनटी
|13
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार – बाल रोग
|19
|डा. अरविंद – दंत रोग
|20
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम – नेत्र रोग
|26
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद – सर्जन
|27
|डा. स्वाति कटियार – मनोरोग विभाग
|28
|डा. भूपेश कुमार पपने – फिजीशियन
महिला विंग
|कक्ष संख्या
|चिकित्सक एवं विभाग
|2
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव – फिजीशियन
|3
|डा. आंचल, डा. निधि
डायल करें : डा. गोपाल नारायण द्विवेदी, सीएमएस – 9454455303
फतेहपुर
मेडिकल कालेज
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 12:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
जिला अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजीशियन
|डा. तापस त्रिपाठी
|नाक, कान व गला रोग
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फिजीशियन
|डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह
|जनरल फिजीशियन
|डा. डीके वर्मा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. आदर्श
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|चर्म रोग विशेषज्ञ
|डा. सोनम सचान
उन्नाव
जिला पुरुष अस्पताल
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|नाक, कान और गला रोग
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजिशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. संजीव कुमार
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय वर्मा
|चेस्ट रोग फिजीशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग विभाग
|डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया, डा. घनश्याम साजिदा
|त्वचा रोग विभाग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
जिला महिला अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक
|स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
|डा. सुनीता
ओपीडी में समस्या होने पर संपर्क करें :
जिलाधिकारी – 9454417561
पुलिस अधीक्षक – 9454400312
सीएमओ उन्नाव – 8005192700
सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल – 8005192800
सीएमएस महिला जिला अस्पताल – 8318233993
फर्रुखाबाद
डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. विवेक सक्सेना
|हृदय रोग विशेषज्ञ
|डा. मनोज पांडेय
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. आकांक्षा तिवारी
|नाक, कान व गला विशेषज्ञ
|डा. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजीशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
कानपुर देहात
मेडिकल कालेज
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर : 9506502480
औरैया
जिला चिकित्सालय औरैया
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ
|डा. मनोज कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. पंकज कुमार
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू सचान
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोहित गहोई
|मनोरोग विशेषज्ञ
|नहीं
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|नहीं
|जनरल सर्जन
|नहीं
चित्रकूट
जिला अस्पताल
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
|नाक, कान, गला विशेषज्ञ
|डा. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रबल प्रताप सिंह
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. रफीक अंसारी
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डा. भास्कर सिंह
अस्पताल संबंधी जानकारी के लिए सीएमएस डा. शैलेन्द्र कुमार – 8005192745
बांदा
जिला अस्पताल
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|फिजीशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक, कान, गला विशेषज्ञ
|डा. मुकेश कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डा. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रसून खरे
रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल
ओपीडी समय : सुबह 09:00 से दोपहर 03:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|मेडिसिन विभाग
|डा. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय कुमार
|बाल रोग विभाग
|डा. अनीता अग्रहरि
|चर्म रोग विभाग
|डा. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डा. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डा. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डा. निधि गुप्ता
इटावा
बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल मेडिसिन
|डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव
|श्वसन ओपीडी
|चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत
|बाल रोग विभाग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई अस्पताल
|विभाग
|चिकित्सक
|नाक, कान, गला रोग
|डा. संजीव यादव, डा. कंचन चौधरी
|जनरल सर्जरी
|डा. सोमेंद्र पाल सिंह, डा. शेष कुमार वर्मा, डा. सुधांशु मिश्रा, डा. समीर गुप्ता
|स्त्री रोग
|डा. अनुराधा, डा. आकांक्षा
|नेत्र रोग
|डा. दीप्ती जोशी
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. जसवीर सिंह, डा. अंकित मित्तल
|मनोरोग विभाग
|डा. धीरेंद्र कुमार
|बाल रोग
|डा. निशांत शर्मा
महोबा
जिला अस्पताल
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|मनोरोग विभाग
|काउंसलर मनोचिकित्सक प्रेमदास, अंकिता गुप्ता
|नाक, कान और गला रोग
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग
|डा. डीके राय
सीएमएस का मोबाइल नंबर : 9648537714
उरई
जिला चिकित्सालय
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|विभाग
|चिकित्सक
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
|सर्जरी विभाग
|डा. केपी सिंह
|बाल रोग विभाग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग विभाग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग
|डा. बीपी सिंह
जिला नेत्र चिकित्सालय
|विभाग
|चिकित्सक
|नेत्र विभाग
|डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
समस्या होने पर संपर्क करें : सीएमएस जिला अस्पताल – 9415532973
राजकीय मेडिकल कालेज
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल मेडिसिन
|डा. कुलदीप
|अस्थि रोग विभाग
|डा. प्रांशु शर्मा
|सर्जरी विभाग
|डा. सुशील कुमार, डा. शिवा कुमार
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. प्रीति राजपूत
|बाल रोग विभाग
|डा. कामिनी राजपूत
|मनोरोग विभाग
|डा. आशीष कुमार
|दंत रोग विभाग
|डा. हिना रहमान, डा. मदन मोहन निरंजन
|नेत्र रोग विभाग
|डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग
|डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग विभाग
|डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डा. सुनील कुमार निखर
समस्या होने पर संपर्क करें : सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज – 9454369390
हमीरपुर
जिला अस्पताल
ओपीडी समय : सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
|कमरा नंबर / विभाग
|चिकित्सक
|कमरा 07 – त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|कमरा 08 – हड्डी रोग
|डा. विपिन राजपूत
|कमरा 101 – जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|कमरा 102 – फिजीशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा 114 – जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|कमरा 115 – नाक, कान व गला
|डा. विकास यादव
|कमरा 116 – दंत रोग
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|कमरा 120 – नेत्र रोग
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|कमरा 122 – मानसिक रोग
|डा. नीता
|कमरा 126 – बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
महत्वपूर्ण सूचना : ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।