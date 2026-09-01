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कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में आज मंगलवार 1 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, यहां देखें ओपीडी सूची

By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 01 Sep 2026 12:15 AM (IST)

कानपुर के विभिन्न अस्पतालों जैसे एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई, उर्सुला और अन्य में मंगलवार को उपलब्ध डॉक्टरों और उनके विभागों की ...और पढ़ें

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HighLights

  1. एलएलआर अस्पताल में विभिन्न विभागों के डॉक्टर उपलब्ध।

  2. जीएसवीएसएस पीजीआई में न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रो मेडिसिन विशेषज्ञ।

  3. उर्सुला, हृदय रोग संस्थान में भी विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मरीजों के लिए आज एक सितंबर मंगलवार को सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। एलएलआर अस्पताल में सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, नेत्र और नाक-कान-गला समेत कई विभागों में मरीजों का उपचार किया जाएगा।

वहीं, जीएसवीएसएस पीजीआइ के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे। उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल रोग और त्वचा रोग विभाग में चिकित्सक मौजूद रहेंगे।

हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन और सर्जरी के विशेषज्ञ सेवाएं देंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में भी चेस्ट रोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। कांशीराम चिकित्सालय में नेत्र, आर्थो, बाल रोग और त्वचा रोग विभाग में मरीजों को उपचार मिलेगा। अस्पताल जाने से पहले ओपीडी समय की पुष्टि करना उचित रहेगा। 

 

विभाग डॉक्टर
एलएलआर अस्पताल
समय : सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक
सर्जरी विभाग डा. संजय काला, डा. आरके जौहरी, डा. अनुराग सिंह
मेडिसिन विभाग डा. एसके गौतम, डा. रिचा गिरि, डा. एमपी सिंह
मनोरोग विभाग डा. आयुषी देवेंद्र सिंह
नाक, कान, गला रोग विभाग डा. हरेंद्र कुमार
त्वचा रोग विभाग डा. श्वेतांक
बाल रोग विभाग डा. अमितेश यादव और डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग डा. पंकज श्रीवास्तव
नेत्र रोग विभाग डा. शालिनी मोहन
हड्डी रोग विभाग डा. प्रगनेश कुमार, डा. भावेश कुमार, डा. सौरभ सक्सेना और डा. किशोर परिहार
जीएसवीएसएस पीजीआइ
न्यूरोलाजी विभाग डा. वर्षा अंबानी, डा. अभिषेक सचान
न्यूरोसर्जरी विभाग डा. अनुराग यादव, डा. इला कात्ययान, डा. प्रथमेश
गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डा. ध्रुव ठाकुर
इंडोक्राइनोलाजी विभाग डा. विशाल गुप्ता
यूरोलाजी विभाग डा. अनिल वैद
पेन मेडिसिन विभाग डा. रिचा अग्रवाल
उर्सुला अस्पताल
फिजिशियन डा. बीरबल
सर्जन डा. प्रशांत मिश्रा
ईएनटी डा. प्रवीन सक्सेना
नेत्र रोग डा. अमित सक्सेना
आर्थोपेडिक डा. सुनील कुमार और डा. श्रीप्रकाश
बाल रोग डा. सूरज शिवहरे
त्वचा रोग डा. अरुण सिंघल
हृदय रोग संस्थान
मेडिसिन विभाग डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
सर्जरी विभाग डा. नीरज कुमार
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. आनंद कुमार
कांशीराम चिकित्सालय
नेत्र रोग डा. स्वरूप मोहन और डा. सोमनाथ डे
आर्थो डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा और डा. एसपी कटियार
बाल रोग डा. सतीश कुमार
त्वचा रोग डा. आशीष कटियार
नोट : ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।