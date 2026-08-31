Kanpur Tender Scam: टेंडर धांधली में शिकंजा और कसेगा, 7 और कर्मियों-अभियंताओं पर निलंबन की तैयारी, 12 पहले ही नपे

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम में टेंडर धांधली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस जांच के अलावा एसआइटी, सीडीओ की अगुवाई में बनी कमेटी और खुफिया जांच कर रहा है। अभी तक लापरवाही और गड़बड़ी में 12 स्विचमैन व गैंगमैन को निलंबित किया जा चुका है।

इसके अलावा एक अभियंत्रण विभाग के कर्मचारी को निलंबित किया गया। हालांकि अभी नगर निगम ने आदेश नहीं जारी किया है। इसके अलावा तीन और कर्मचारियों के साथ ही चार अभियंताओं के निलंबन की संस्तुति शासन से करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा लेखा, आडिट और अभियंत्रण विभाग के कार्यों की छानबीन की जा रही है।

मुख्यमंत्री की फटकार के बाद से नगर आयुक्त अब तक 12 कर्मचारियों को निलंबित कर चुके है। अभियंत्रण विभाग का कर्मचारी भूपेंद्र सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है हालांकि अभी कागज नहीं जारी किया गया है। कर्मचारी ने बताया कि अभी उसको कोई आदेश नहीं मिला है। वह कार्यालय में कार्य भी देख रहा है।

तकनीकी समिति में शामिल अधिशासी अभियंता दिवाकर भास्कर, सहायक अभियंता माणिक चंद्र और अवर अभियंता दिनेश प्रसाद भी जांच के घेरे में आ रहे है। अवर अभियंता दिनेश प्रसाद को पहले ही नगर आयुक्त ने जोन से हटा दिया है।

वहीं दो और अवर अभियंता बालेंद्र सिंह और आकाश दीप भी हाट मिक्स प्लांट के दस्तावेजों और निरीक्षण में अनदेखी करने में घेरे में आ गए है। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि चार अभियंताओं के खिलाफ शासन में संस्तुति की जा रही है। वहीं सभी आवंटित सरकारी आवासों के दस्तावेज देखे जा रहे है। कहीं नियम विपरीत आवास आवंटित तो नहीं कर दिया गया है। उसको निरस्त किया जाएगा।