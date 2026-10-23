अब 28 अक्टूबर को होगी कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी बैठक, ला सकते हैं नगर आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक 24 अक्टूबर की जगह अब 28 अक्टूबर को होगी। इसमें कार्यकारिणी के पक्ष व विपक्ष के 12 सदस्य नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को घेरने की तैयारी की है। कार्यकारिणी व सदन के फैसलों को निरस्त करने के मामले में नगर आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। साथ ही नगर निगम के कार्यों की जांच के लिए गठित विशेष एसआइटी के गठन के आधार , आदेश और अधिकार क्षेत्र के संबंध में भी नगर आयुक्त से जानकारी मांगी है।

महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की है अब 28 अक्टूबर को दो बजे आमंत्रित की गई है। इसको लेकर नगर आयुक्त को भी पत्र लिखा है। एजेंड में निंदा प्रस्ताव, तीन सालों से घर-घर से कूड़ा का भुगतान, विभिन्न समितियों से पार्षदों को हटाए जाने, नगर निगम व कार्यकारिणी के फैसलों को नहीं मनाने, तीन साल की मासिक लेखा जोखा पर चर्चा होगी।

इधर, दक्षिण के 25 मोहल्लों में जलापूर्ति के लिए जलकल ने छह घंटे अतिरिक्त चलाया नलकूप गंगा बैराज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से उत्तर क्षेत्र के 25 मोहल्लों में शुक्रवार को जलापूर्ति शुरू कर दी गई है वहीं दक्षिण के 25 मोहल्लों में अभी जलापूर्ति बंद है। जल निगम के अफसरों ने दावा किया है कि लीकेज ठीक करके तीन दिन में जलापूर्ति चालू कर देंगे। कनेक्शन का कार्य दीपावली के बाद शुरू किया जाएगा। फिलहाल जलकल ने दक्षिण में 25 मोहल्लों में जलापूर्ति के लिए क्षेत्र में लगे नलकूप को छह घंटे अतिरिक्त चलाकर जलापूर्ति बढ़ा दी है ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। हालांकि पीने के पानी के टैंकर कहीं नहीं मंगाया गया।