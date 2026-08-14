यूपी में 25 हजार के इनामी हत्यारोपी ने सिर मुंडवाया, पुलिस ने उसी से फोटो दिखा पूछा- इसे देखा है कहीं?

जागरण संवाददाता, कानपुर। साढ़ में युवक की हत्या कर भागे 25 हजार के इनामी मुख्य आरोपित ने पुलिस से बचने के लिए चित्रकूट में सिर मुंडवा लिया। खास बात ये रही कि कानपुर पुलिस उसे खोजते हुए उसके पास तक तो पहुंची, लेकिन उसे पहचानने में गच्चा खा गई।

उसी को उसकी फोटो दिखा पूछ लिया, इसे कहीं देखा है। वह भी कुछ पल शांत रहा और बोला, नहीं देखा है। उसके जाने के बाद पुलिस ने जब चित्रकूट में कैमरे जांचे तो हत्यारोपित को पहचान पाई। इस बीच, हत्यारोपित कई जिलों में बिना टिकट सफर करते हुए गोवा तक पहुंच गया और पुलिस से बचने को मोबाइल फोन फेंक दिया। हालांकि हत्यारोपित ने दूसरे के नंबर से एक अधिवक्ता को फोन कर आत्मसमर्पण करने की बात कही। वह शुक्रवार को कानपुर कोर्ट आ सकता है।

साढ़ थाना क्षेत्र के देवसढ़ गांव निवासी मुमताज के घर पर शुक्रवार रात पारिवारिक भाई शोयल खान उर्फ रानू साथी बिधनू के दलेलपुर गांव निवासी आशीष उर्फ काशी के साथ घुसा था। दोनों ने मुमताज की पीट-पीटकर हत्या की और विरोध करने पर पत्नी शाहजहां को भी अधमरा कर दिया था।

घर से डीवीआर, पायल, मंगलसूत्र व बाइक लूट ले गए। पुलिस ने आशीष को मुठभेड़ में गिरफ्तार लिया था। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि हत्यारोपित रानू के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस टीम हमीरपुर तक पहुंची, लेकिन वह वहां से निकल गया। इसके बाद लोकेशन मानिकपुर और बाद में चित्रकूट की निकली। चित्रकूट पहुंची पुलिस रानू की फोटो दिखाकर वहां के लोगों से पूछती रही।

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इस दौरान हत्यारोपित भी पुलिस को टकराया, लेकिन उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया बदल सिर मुंडवा रखा था,जिससे पुलिस टीम उसे पहचान नहीं पाई और उसी को उसकी फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा। वह इन्कार करते हुए निकल गया, लेकिन उसके मोबाइल फोन की लोकेशन उसी स्थान के आसपास की मिल रही थी। पुलिस ने कैमरे खंगाले तो सिर मुंडवाए घूम रहा युवक ही हत्यारोपित रानू दिखा, लेकिन तब तक वहां से भाग गया। इसके बाद उसकी लोकेशन लगातार बदलती रही।

बिना टिकट घाटमपुर से मुंबई और सूरत तक भागा, गोवा में फेंक दिया फोन पुलिस आयुक्त ने बताया कि रानू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिना टिकट चित्रकूट से मानिकपुर, भुसावल, वहां से मुंबई चला गया। पुलिस भी उसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए उसका पीछा करती रही। मुंबई से वह गुजरात के सूरत के पलसोड़ और वहां से रत्नागिरी और फिर गोवा पहुंच गया। उसे भनक लग गई कि पुलिस उसका पीछा मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करके कर रही है।