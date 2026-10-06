कानपुर में प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। रामादेवी के पास कांशीराम अस्पताल में चार बेटियों के बाद आटो चालक की पत्नी को मंगलवार दोपहर पांचवी बार बेटा हुआ। परिवार बहुत खुश था, लेकिन ये खुशियां ज्यादा समय तक नहीं रही। प्रसव के साढ़े तीन घंटे बाद ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। अधिक रक्तस्राव होने पर डाक्टरों ने एलएलआर अस्पताल रेफर किया।

स्वजन उन्हें एलएलआर अस्पताल जा ही रहे थे, तभी सीओडी आरओबी पर जच्चा-बच्चों की सांसे थम गईं। स्वजन शव लेकर वापस कांशीराम अस्पताल पहुंचे और डाक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा हंगामा किया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराने की बात कही, तो परिवार ने इन्कार कर दिया। काफी समझाने पर महिला के शव काे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। स्वजन ने बताया कि नवजात के शव का दफना दिया है।



उन्नाव के शुक्लागंज के कीपरखेड़ा निवासी ई-आटो चालक नूर मोहम्मद के परिवार में पत्नी 30 वर्षीय शबीना व चार बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी आठ साल की है। नूर मोहम्मद के भाई सलीम ने बताया कि भाभी शबीना को प्रसव पीड़ा होने उन्हें मंगलवार को कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया था। दोपहर सामान्य प्रसव हुआ और 2:14 बजे उन्होंने बेटे को जन्म दिया। इसके दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया।

शाम 4:40 बजे शबीना को रक्तस्राव होने पर उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। इस पर जच्चा-बच्चा को एलएलआर अस्पताल रेफर किया गया। स्वजन एंबुलेंस से उन्हें ले जा रहे थे। सीओडी आरओबी उतरते ही दोनों की सांसे थम गईं। स्वजन वापस कांशीराम अस्पताल पहुंचे और प्रसव के बाद इलाज में डाक्टरों की लापरवाही करने का आरोप लगा हंगामा किया। चकेरी थाना पुलिस ने स्वजन को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया।