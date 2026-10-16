कानपुर वालों के लिए खुशखबरी! IIT से नौबस्ता तक हर 5 मिनट में मिलेगी मेट्रो, दीपावली से पहले शुरू करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर मेट्रो लोगों के लिए यातायात का बेहतर विकल्प बन चुका है। पिछले डेढ़ वर्षों में मेट्रो के यात्री पांच गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी आईआईटी से सेंट्रल स्टेशन तक 13 मिनट पर मेट्रो मिलती है। आठ मेट्रो के जरिये ये सेवाएं मिल रहीं हैं। दीपावली से पहले नौबस्ता तक मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी।

ये सेवाएं बढ़ाने के लिए आठ और मेट्रो को लगाया जाएगा। नौबस्ता तक मेट्रो शुरू होने के बाद यात्रियों को अब हर पांच मिनट छह सेकेंड पर मेट्रो की सुविधा मिलेगी। आईआईटी से नौबस्ता तक मेट्रो के 21 स्टेशन होंगे।



वर्तमान में आईआईटी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। इस रूट पर आठ मेट्रो ट्रेनों से यात्रियों को सेवाएं दी जा रही हैं। अभी यात्रियों को करीब 13 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिलती है। नौबस्ता तक विस्तार होने के बाद मेट्रो की संख्या बढ़ाकर 16 करने की योजना है। इस कदम से मेट्रो की उपलब्धता बढ़ेगी और यात्रियों को स्टेशन पर ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

21 स्टेशनों तक पहुंचना होगा आसान आईआईटी से नौबस्ता तक मेट्रो के कुल 21 स्टेशन होंगे। इस विस्तार से शहर के दक्षिणी हिस्से के यात्रियों को भी मेट्रो की सुविधा मिल सकेगी। नौबस्ता तक मेट्रो के विस्तार और मेट्रो की संख्या बढ़ने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।