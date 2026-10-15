दिल्ली में हाईटेक होंगी DTC बसें, AI तय करेगा रूट और टाइमिंग; IIT कानपुर तैयार करेगा नया सिस्टम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में बसों के संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाने और यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवा देने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (DTC) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित बस प्रबंधन प्रणाली विकसित करेगा।

इसके लिए DTC आइआइटी कानपुर के AIआरएडब्ल्यूएटी (ऐरावत) रिसर्च फाउंडेशन के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है।

नई व्यवस्था के तहत बसों की ड्यूटी तय करने, कर्मचारियों के वेतन प्रबंधन, शिकायतों के निपटारे और टिकटिंग व्यवस्था समेत कई काम तकनीक की मदद से किए जाएंगे।

अधिकारियों के अनुसार, इस संबंध में हुई बैठक में आइआइटी कानपुर के साथ सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मौजूदा बस प्रबंधन प्रणाली को AI और मशीन लर्निंग से उन्नत किया जाएगा।

इसमें सीएनजी और क्लस्टर बसों को भी शामिल किया जाएगा, जो फिलहाल पुराने साफ्टवेयर के जरिए संचालित हो रही हैं।

टिकट मशीनों और राजस्व का भी होगा हिसाब

नई प्रणाली में इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीनों (ETM) को जारी करने, बसों और कर्मचारियों को आवंटित करने तथा उनके इस्तेमाल की निगरानी की व्यवस्था होगी। डिपो और ड्यूटी के हिसाब से टिकट मशीनों को बस, चालक और परिचालक से जोड़ा जाएगा।