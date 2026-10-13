आटो में व्यापारी का बैग काटकर 50 हजार पार किए, एक आरोपित पकड़ा

जागरण संवाददाता, कानपुर। टाटमिल से घंटाघर आने के लिए आटो में सवार कपड़ा व्यापारी के बैग काटकर 50 हजार रुपये पार कर दिए गए। घंटाघर के पास बैग कटने का पता चलने पर व्यापारी ने आटो में सवार एक आरोपित को बाइक से भागते हुए देख लिया।

इस पर व्यापारी ने पीछा कर उसे बाइक समेत पकड़ लिया, जबकि उसका साथी मौके से भाग निकला। घटना की जानकारी मिलते ही व्यापारी कलक्टरगंज थाने पहुंचे जहां पीड़ित व्यापारी ने तहरीर दी। फतेहपुर जनपद के गाजीपुर निवासी कपड़ा व्यापारी हारून मंगलवार दोपहर टाटमिल से घंटाघर आने के लिए आटो में बैठे थे। आरोप है कि रास्ते में आटो में सवार एक व्यक्ति ने मौका पाकर उनके बैग को काट दिया और उसमें रखे 50 हजार रुपये निकाल लिए।