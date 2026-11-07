Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 7 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव

गल्ला (प्रति क्विंटल)

गेहूं दड़ा 2800-2825 प्रति क्विंटल

आर.आर. 21 2900-2950 प्रति क्विंटल

गेहूं फार्म 3000-3100 प्रति क्विंटल

जौ 2900-3000 प्रति क्विंटल

बेझर — प्रति क्विंटल

ज्वार 2100-3000 प्रति क्विंटल

बाजरा 2300-2400 प्रति क्विंटल

मकाई 2300-2400 प्रति क्विंटल

दलहन (प्रति क्विंटल)

चना 6700-6800 प्रति क्विंटल

अरहर 6900-7000 प्रति क्विंटल

मसूर 5800-6000 प्रति क्विंटल

मटर 4300-4400 प्रति क्विंटल

उड़द हरा 8800-9600 प्रति क्विंटल

उड़द काला 7000-8600 प्रति क्विंटल

मूंग 7500-8000 प्रति क्विंटल

दाल (प्रति क्विंटल)

अरहर फूल 13500-13600 प्रति क्विंटल

अरहर स्पे. 10700-10800 प्रति क्विंटल

चना दाल 8600-8650 प्रति क्विंटल

मटर दाल 5400-5450 प्रति क्विंटल

मसूर मलका 6950-7000 प्रति क्विंटल

मसूर दाल 7150-7200 प्रति क्विंटल

उड़द दाल 8500-13500 प्रति क्विंटल

उड़द धोवा 10000-12000 प्रति क्विंटल

मूंग दाल 7800-9200 प्रति क्विंटल

मूंग धोवा 8500-10000 प्रति क्विंटल

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल अरवा 2800-4000 प्रति क्विंटल

बासमती 1 नं. 10500-11000 प्रति क्विंटल

सेला 3000-4000 प्रति क्विंटल

बासमती 2 नं. 7000-8000 प्रति क्विंटल

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

आटा 1600-1650 प्रति 50 किग्रा

मैदा 1610-1660 प्रति 50 किग्रा

सूजी 1700-1730 प्रति 50 किग्रा

तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही 8200-8300 प्रति क्विंटल

अलसी 6900-7000 प्रति क्विंटल

अंडी 5100-5200 प्रति क्विंटल

तिल्ली 10000-15200 प्रति क्विंटल

मूंगफली दाना शिवपुरी 11800-12800 प्रति क्विंटल

बटाली 11500-13000 प्रति क्विंटल

सेहुंआ 5000-5500 प्रति क्विंटल

तेल (प्रति क्विंटल)

सरसों कोल्हू 19500-19600 प्रति क्विंटल

अलसी 19400-19500 प्रति क्विंटल

अंडी 18400-18500 प्रति क्विंटल

खली (प्रति क्विंटल)

सरसों 3400-3450 प्रति क्विंटल

अलसी 6900-7000 प्रति क्विंटल

अंडी 1400-1450 प्रति क्विंटल

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

बावर्ची 2160-2147 प्रति 15 लीटर

मयूर 2160-2147 प्रति 15 लीटर

गुड़ (प्रति क्विंटल)

मंगलोर लड्डू 5550-5650 प्रति क्विंटल

देशी भेली 5550-5650 प्रति क्विंटल

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

एम.30 6000-6100 प्रति क्विंटल

देशी घी (प्रति क्विंटल)

खुर्जा 73000-73500 प्रति क्विंटल

औरैय्या 70000-71000 प्रति क्विंटल

माधौगढ़ 71000-72000 प्रति क्विंटल

बारदाना

3 वी.एस. 5200-6500 —

हरा पट्टा 7000-7200 —

बीटी 8600-8800 —

एटी — —

सुतली (प्रति क्विंटल)

72 इंच 17000-17500 प्रति क्विंटल

90 इंच 20000-21000 प्रति क्विंटल

रुई (प्रति क्विंटल)

गुजरात (797) — प्रति क्विंटल