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Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 4 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Wed, 04 Nov 2026 07:26 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today: 4 नवंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर में 4 नवंबर को थोक वस्तुओं के भाव जारी

  2. गेहूं, दलहन, दाल, चावल के ताजा रेट उपलब्ध

  3. सोना, चांदी और अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today 4 Nov: कानपुर में बुधवार को खुले बाजार में थोक वस्तुओं के भाव जारी हुए। बाजार में गल्ला, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा और तिलहन समेत रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी कई वस्तुओं के भाव दर्ज किए गए। गेहूं दड़ा 2800 से 2825 रुपये और आरआर-21 गेहूं 2900 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

दलहन में चना 6700 से 6800 रुपये, अरहर 6900 से 7000 रुपये और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। दालों में अरहर फूल का भाव 13700 से 13800 रुपये रहा। सरसों कोल्हू तेल 19400 से 19500 रुपये प्रति क्विंटल बिका। वहीं आटा, मैदा और सूजी के भाव भी जारी किए गए।

सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 1.92 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,44,900 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। सिक्का और गिन्नी के भाव भी बाजार में घोषित किए गए। 

 

गल्ला (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
गेहूं दड़ा 2800-2825
आर.आर. 21 2900-2950
गेहूं फार्म 3000-3100
जौ 2900-3000
बेझर
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2300-2400
मकाई 2300-2400

दलहन (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
चना 6700-6800
अरहर 6900-7000
मसूर 5800-6000
मटर 4300-4400
उड़द हरा 8800-9600
उड़द काला 7000-8600
मूंग 7500-8000

दाल (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
अरहर फूल 13700-13800
अरहर स्पे. 10800-10900
चना दाल 8500-8600
मटर दाल 5300-5400
मसूर मलका 6950-7000
मसूर दाल 7150-7200
उड़द दाल 8500-13500
उड़द धोवा 10000-12000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती नंबर 1 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती नंबर 2 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

वस्तु भाव (रुपये)
आटा 1600-1650
मैदा 1610-1660
सूजी 1700-1730

तिलहन (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
लाही 8200-8300
अलसी 6900-7000
अंडी 5100-5200
तिल्ली 10000-15200
मूंगफली दाना शिवपुरी 11800-12800
बटाली 11500-13000
सेहुंआ 5000-5500

तेल (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
सरसों कोल्हू 19400-19500
अलसी 19400-19500
अंडी 18400-18500

खली (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
सरसों 3400-3450
अलसी 6900-7000
अंडी 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

वस्तु भाव (रुपये)
बावर्ची 2160-2147
मयूर 2160-2147

गुड़ (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
मंगलोर लड्डू 5550-5650
देशी भेली 5550-5650

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
एम.30 6300-6400

देशी घी (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
खुर्जा 73000-73500
औरैय्या 70000-71000
माधौगढ़ 71000-72000

बारदाना

वस्तु भाव (रुपये)
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी

सुतली (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
72 इंच 17000-17500
90 इंच 20000-21000

रुई (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (रुपये)
गुजरात (797)
देशी बंगाल 16500-16600

सराफा बाजार

वस्तु भाव
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) ₹1,92,000
चांदी सिक्का (प्रति नग) ₹2,100-2,300
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) ₹1,44,900
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
गिन्नी (प्रति नग) ₹1,07,900-1,08,400

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