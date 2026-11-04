Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 4 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव

दलहन में चना 6700 से 6800 रुपये, अरहर 6900 से 7000 रुपये और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। दालों में अरहर फूल का भाव 13700 से 13800 रुपये रहा। सरसों कोल्हू तेल 19400 से 19500 रुपये प्रति क्विंटल बिका। वहीं आटा, मैदा और सूजी के भाव भी जारी किए गए।
सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 1.92 लाख रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,44,900 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। सिक्का और गिन्नी के भाव भी बाजार में घोषित किए गए।
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|गेहूं दड़ा
|2800-2825
|आर.आर. 21
|2900-2950
|गेहूं फार्म
|3000-3100
|जौ
|2900-3000
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2300-2400
|मकाई
|2300-2400
दलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|चना
|6700-6800
|अरहर
|6900-7000
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4300-4400
|उड़द हरा
|8800-9600
|उड़द काला
|7000-8600
|मूंग
|7500-8000
दाल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|अरहर फूल
|13700-13800
|अरहर स्पे.
|10800-10900
|चना दाल
|8500-8600
|मटर दाल
|5300-5400
|मसूर मलका
|6950-7000
|मसूर दाल
|7150-7200
|उड़द दाल
|8500-13500
|उड़द धोवा
|10000-12000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती नंबर 1
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती नंबर 2
|7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|आटा
|1600-1650
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1700-1730
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|लाही
|8200-8300
|अलसी
|6900-7000
|अंडी
|5100-5200
|तिल्ली
|10000-15200
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11800-12800
|बटाली
|11500-13000
|सेहुंआ
|5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|सरसों कोल्हू
|19400-19500
|अलसी
|19400-19500
|अंडी
|18400-18500
खली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|सरसों
|3400-3450
|अलसी
|6900-7000
|अंडी
|1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|बावर्ची
|2160-2147
|मयूर
|2160-2147
गुड़ (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|मंगलोर लड्डू
|5550-5650
|देशी भेली
|5550-5650
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|एम.30
|6300-6400
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|खुर्जा
|73000-73500
|औरैय्या
|70000-71000
|माधौगढ़
|71000-72000
बारदाना
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|—
सुतली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|72 इंच
|17000-17500
|90 इंच
|20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|गुजरात (797)
|—
|देशी बंगाल
|16500-16600
सराफा बाजार
|वस्तु
|भाव
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|—
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|₹1,92,000
|चांदी सिक्का (प्रति नग)
|₹2,100-2,300
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|₹1,44,900
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|—
|गिन्नी (प्रति नग)
|₹1,07,900-1,08,400