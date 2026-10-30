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Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 30 अक्टूबर के कानपुर मंडी से ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Fri, 30 Oct 2026 07:52 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन, तेल, घी, सोना और चांदी के ताजा भाव ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तेल के भाव जारी

  2. चांदी 1.90 लाख रुपये प्रति किलो, सोना बिस्कुट 144500 रुपये

  3. गेहूं दड़ा 2800-2825 रुपये, अरहर दाल 13500-13600 रुपये

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल और तिलहन समेत अन्य वस्तुओं के भाव जारी हुए। गेहूं दड़ा 2800 से 2825 रुपये और आरआर-21 गेहूं 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6900 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।

दालों में अरहर फूल का भाव 13500 से 13600 रुपये और चना दाल 8600 से 8700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बासमती नंबर एक चावल 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 18700 से 18800 रुपये और लाही 7700 से 7800 रुपये प्रति क्विंटल रही।

देशी घी के भाव 70000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे। वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 1.90 लाख रुपये प्रति किलो और सोना बिस्कुट 144500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। सिक्के का भाव 2300 से 2400 रुपये प्रति नग रहा।  

कानपुर बाजार भाव – शुक्रवार

गल्ला (प्रति क्विंटल)
वस्तु भाव (रुपये)
गेहूं दड़ा 2800–2825
आर.आर. 21 2850–2900
गेहूं फार्म 3000–3100
जौ 2900–3000
बेझर
ज्वार 2100–3000
बाजरा 2300–2400
मकाई 2300–2400
दलहन (प्रति क्विंटल)
वस्तु भाव (रुपये)
चना 6700–6800
अरहर 6900–7000
मसूर 5800–6000
मटर 4300–4400
उड़द हरा 8800–9600
उड़द काला 7000–8600
मूंग 7500–8000
दाल (प्रति क्विंटल)
वस्तु भाव (रुपये)
अरहर फूल 13500–13600
अरहर स्पेशल 10700–10800
चना दाल 8600–8700
मटर दाल 5300–5400
मसूर मलका 6950–7000
मसूर दाल 7150–7200
उड़द दाल 8500–13500
उड़द धोवा 10000–12000
मूंग दाल 7800–9200
मूंग धोवा 8500–10000
चावल (प्रति क्विंटल)
वस्तु भाव (रुपये)
चावल अरवा 2800–4000
बासमती नंबर 1 10500–11000
सेला 3000–4000
बासमती नंबर 2 7000–8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
वस्तु भाव (रुपये)
आटा 1600–1650
मैदा 1610–1660
सूजी 1700–1730
तिलहन (प्रति क्विंटल)
वस्तु भाव (रुपये)
लाही 7700–7800
अलसी 6900–7000
अंडी 5100–5200
तिल्ली 10000–14500
मूंगफली दाना शिवपुरी 11600–12600
मूंगफली दाना बटाली 11700–13400
सेहुंआ 5000–5500
तेल (प्रति क्विंटल)
वस्तु भाव (रुपये)
सरसों कोल्हू 18700–18800
अलसी 19400–19500
अंडी 18100–18200
खली (प्रति क्विंटल)
वस्तु भाव (रुपये)
सरसों 3400–3450
अलसी 7200–7300
अंडी 1400–1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
ब्रांड भाव (रुपये)
बावर्ची 2160–2157
मयूर 2160–2157
गुड़ (प्रति क्विंटल)
वस्तु भाव (रुपये)
मंगलोर लड्डू 5550–5650
देशी भेली 5550–5650
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
वस्तु भाव (रुपये)
एम.30 5900–6100
देशी घी (प्रति क्विंटल)
वस्तु भाव (रुपये)
खुर्जा 73000–73500
औरैया 70000–71000
माधौगढ़ 71000–72000
बारदाना
वस्तु भाव (रुपये)
3 वी.एस. 5200–6500
हरा पट्टा 7000–7200
बीटी 8600–8800
एटी
सुतली (प्रति क्विंटल)
वस्तु भाव (रुपये)
72 इंच 17000–17500
90 इंच 20000–21000
रुई (प्रति क्विंटल)
वस्तु भाव (रुपये)
गुजरात (797)
देशी बंगाल 16500–16600

कानपुर सराफा बाजार – शुक्रवार

सराफा भाव
वस्तु इकाई भाव (रुपये)
चांदी कच्ची प्रति किग्रा
चांदी 999 टंच प्रति किग्रा 190000
सिक्का प्रति नग 2300–2400
सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 144500
सोना रवा प्रति 10 ग्राम
गिन्नी प्रति नग 107600–108100

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