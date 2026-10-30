Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 30 अक्टूबर के कानपुर मंडी से ताजा भाव

दालों में अरहर फूल का भाव 13500 से 13600 रुपये और चना दाल 8600 से 8700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बासमती नंबर एक चावल 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 18700 से 18800 रुपये और लाही 7700 से 7800 रुपये प्रति क्विंटल रही।
देशी घी के भाव 70000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे। वहीं, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 1.90 लाख रुपये प्रति किलो और सोना बिस्कुट 144500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। सिक्के का भाव 2300 से 2400 रुपये प्रति नग रहा।
कानपुर बाजार भाव – शुक्रवार
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|गेहूं दड़ा
|2800–2825
|आर.आर. 21
|2850–2900
|गेहूं फार्म
|3000–3100
|जौ
|2900–3000
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100–3000
|बाजरा
|2300–2400
|मकाई
|2300–2400
दलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|चना
|6700–6800
|अरहर
|6900–7000
|मसूर
|5800–6000
|मटर
|4300–4400
|उड़द हरा
|8800–9600
|उड़द काला
|7000–8600
|मूंग
|7500–8000
दाल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|अरहर फूल
|13500–13600
|अरहर स्पेशल
|10700–10800
|चना दाल
|8600–8700
|मटर दाल
|5300–5400
|मसूर मलका
|6950–7000
|मसूर दाल
|7150–7200
|उड़द दाल
|8500–13500
|उड़द धोवा
|10000–12000
|मूंग दाल
|7800–9200
|मूंग धोवा
|8500–10000
चावल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|चावल अरवा
|2800–4000
|बासमती नंबर 1
|10500–11000
|सेला
|3000–4000
|बासमती नंबर 2
|7000–8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|आटा
|1600–1650
|मैदा
|1610–1660
|सूजी
|1700–1730
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|लाही
|7700–7800
|अलसी
|6900–7000
|अंडी
|5100–5200
|तिल्ली
|10000–14500
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11600–12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11700–13400
|सेहुंआ
|5000–5500
तेल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|सरसों कोल्हू
|18700–18800
|अलसी
|19400–19500
|अंडी
|18100–18200
खली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|सरसों
|3400–3450
|अलसी
|7200–7300
|अंडी
|1400–1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|भाव (रुपये)
|बावर्ची
|2160–2157
|मयूर
|2160–2157
गुड़ (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|मंगलोर लड्डू
|5550–5650
|देशी भेली
|5550–5650
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|एम.30
|5900–6100
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|खुर्जा
|73000–73500
|औरैया
|70000–71000
|माधौगढ़
|71000–72000
बारदाना
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|3 वी.एस.
|5200–6500
|हरा पट्टा
|7000–7200
|बीटी
|8600–8800
|एटी
|—
सुतली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|72 इंच
|17000–17500
|90 इंच
|20000–21000
रुई (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|गुजरात (797)
|—
|देशी बंगाल
|16500–16600
कानपुर सराफा बाजार – शुक्रवार
सराफा भाव
|वस्तु
|इकाई
|भाव (रुपये)
|चांदी कच्ची
|प्रति किग्रा
|—
|चांदी 999 टंच
|प्रति किग्रा
|190000
|सिक्का
|प्रति नग
|2300–2400
|सोना बिस्कुट
|प्रति 10 ग्राम
|144500
|सोना रवा
|प्रति 10 ग्राम
|—
|गिन्नी
|प्रति नग
|107600–108100