Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, सराफा बाजार में लौटी रौनक

अरहर फूल दाल 13500 से 13600 रुपये और चना दाल 8600 से 8700 रुपये प्रति क्विंटल रही। चावल की विभिन्न किस्मों में बासमती नंबर एक के भाव 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सरसों कोल्हू तेल 18700 से 18800 रुपये और देशी घी के भाव 70000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए।
सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 201000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 146500 रुपये प्रति 10 ग्राम बताया गया। ये भाव थोक बाजार की उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं।
कानपुर बाजार भाव
बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 | खुले बाजार के थोक भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹)
|गेहूं दड़ा
|2700–2750
|आर.आर. 21
|2850–2900
|गेहूं फार्म
|2900–3000
|जौ
|2900–3000
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100–3000
|बाजरा
|2300–2400
|मकाई
|2300–2400
दलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹)
|चना
|6700–6800
|अरहर
|6900–7000
|मसूर
|5800–6000
|मटर
|4300–4400
|उड़द हरा
|8800–9600
|उड़द काला
|7000–8600
|मूंग
|7500–8000
दाल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹)
|अरहर फूल
|13500–13600
|अरहर स्पेशल
|10700–10800
|चना दाल
|8600–8700
|मटर दाल
|5300–5400
|मसूर मलका
|6950–7000
|मसूर दाल
|7150–7200
|उड़द दाल
|8500–13500
|उड़द धोवा
|10000–12000
|मूंग दाल
|7800–9200
|मूंग धोवा
|8500–10000
चावल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹)
|चावल अरवा
|2800–4000
|बासमती नंबर 1
|10500–11000
|सेला
|3000–4000
|बासमती नंबर 2
|7000–8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|वस्तु
|भाव (₹)
|आटा
|1600–1650
|मैदा
|1610–1660
|सूजी
|1700–1730
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹)
|लाही
|7700–7800
|अलसी
|6900–7000
|अंडी
|5100–5200
|तिल्ली
|10000–14500
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11400–12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11700–13400
|सेहुंआ
|5000–5500
तेल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹)
|सरसों कोल्हू
|18700–18800
|अलसी
|19400–19500
|अंडी
|18100–18200
खली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹)
|सरसों
|3400–3450
|अलसी
|7200–7300
|अंडी
|1400–1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|भाव (₹)
|बावर्ची
|2160–2157
|मयूर
|2160–2157
गुड़ (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹)
|मंगलोर लड्डू
|5550–5650
|देशी भेली
|5550–5650
शक्कर (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹)
|दाना एम.30
|5800–6000
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|ब्रांड/स्थान
|भाव (₹)
|खुर्जा
|73000–73500
|औरैया
|70000–71000
|माधौगढ़
|71000–72000
बारदाना
|वस्तु
|भाव (₹)
|3 वी.एस.
|5200–6500
|हरा पट्टा
|7000–7200
|बीटी
|8600–8800
|एटी
|—
सुतली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹)
|72 इंच
|17000–17500
|90 इंच
|20000–21000
रुई (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹)
|गुजरात (797)
|उल्लेख नहीं
|देशी बंगाल
|16500–16600
सराफा बाजार
|वस्तु
|मात्रा
|भाव (₹)
|चांदी कच्ची
|प्रति किग्रा
|भाव स्पष्ट नहीं
|चांदी 999 टंच
|प्रति किग्रा
|201000
|सिक्का
|प्रति नग
|2300–2400
|सोना बिस्कुट
|प्रति 10 ग्राम
|146500
|सोना रवा
|प्रति 10 ग्राम
|भाव स्पष्ट नहीं
|गिन्नी
|प्रति नग
|109100–109600
नोट: बाजार भाव थोक दरों पर आधारित हैं।