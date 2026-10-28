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Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, सराफा बाजार में लौटी रौनक

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Wed, 28 Oct 2026 07:46 PM (IST)

आज का Kanpur Mandi Bhav 28 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

ये तस्वीर एआई से जनरेटेड है।

ये तस्वीर एआई से जनरेटेड है।

HighLights

  1. कानपुर में 28 अक्टूबर के थोक बाजार भाव जारी

  2. गेहूं, चना, अरहर और चावल के ताजा रेट देखें

  3. सराफा बाजार में चांदी और सोने के भाव भी उपलब्ध

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today:कानपुर में बुधवार, 28 अक्टूबर को खुले बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तेल, तिलहन, गुड़, शक्कर और देशी घी समेत विभिन्न वस्तुओं के थोक भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2700 से 2750 रुपये और गेहूं फार्म 2900 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना 6700 से 6800 रुपये, जबकि अरहर के भाव 6900 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए।

अरहर फूल दाल 13500 से 13600 रुपये और चना दाल 8600 से 8700 रुपये प्रति क्विंटल रही। चावल की विभिन्न किस्मों में बासमती नंबर एक के भाव 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सरसों कोल्हू तेल 18700 से 18800 रुपये और देशी घी के भाव 70000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए।

सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 201000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 146500 रुपये प्रति 10 ग्राम बताया गया। ये भाव थोक बाजार की उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। 

 

कानपुर बाजार भाव
बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 | खुले बाजार के थोक भाव

गल्ला (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (₹)
गेहूं दड़ा 2700–2750
आर.आर. 21 2850–2900
गेहूं फार्म 2900–3000
जौ 2900–3000
बेझर
ज्वार 2100–3000
बाजरा 2300–2400
मकाई 2300–2400

दलहन (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (₹)
चना 6700–6800
अरहर 6900–7000
मसूर 5800–6000
मटर 4300–4400
उड़द हरा 8800–9600
उड़द काला 7000–8600
मूंग 7500–8000

दाल (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (₹)
अरहर फूल 13500–13600
अरहर स्पेशल 10700–10800
चना दाल 8600–8700
मटर दाल 5300–5400
मसूर मलका 6950–7000
मसूर दाल 7150–7200
उड़द दाल 8500–13500
उड़द धोवा 10000–12000
मूंग दाल 7800–9200
मूंग धोवा 8500–10000

चावल (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (₹)
चावल अरवा 2800–4000
बासमती नंबर 1 10500–11000
सेला 3000–4000
बासमती नंबर 2 7000–8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

वस्तु भाव (₹)
आटा 1600–1650
मैदा 1610–1660
सूजी 1700–1730

तिलहन (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (₹)
लाही 7700–7800
अलसी 6900–7000
अंडी 5100–5200
तिल्ली 10000–14500
मूंगफली दाना शिवपुरी 11400–12600
मूंगफली दाना बटाली 11700–13400
सेहुंआ 5000–5500

तेल (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (₹)
सरसों कोल्हू 18700–18800
अलसी 19400–19500
अंडी 18100–18200

खली (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (₹)
सरसों 3400–3450
अलसी 7200–7300
अंडी 1400–1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

ब्रांड भाव (₹)
बावर्ची 2160–2157
मयूर 2160–2157

गुड़ (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (₹)
मंगलोर लड्डू 5550–5650
देशी भेली 5550–5650

शक्कर (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (₹)
दाना एम.30 5800–6000

देशी घी (प्रति क्विंटल)

ब्रांड/स्थान भाव (₹)
खुर्जा 73000–73500
औरैया 70000–71000
माधौगढ़ 71000–72000

बारदाना

वस्तु भाव (₹)
3 वी.एस. 5200–6500
हरा पट्टा 7000–7200
बीटी 8600–8800
एटी

सुतली (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (₹)
72 इंच 17000–17500
90 इंच 20000–21000

रुई (प्रति क्विंटल)

वस्तु भाव (₹)
गुजरात (797) उल्लेख नहीं
देशी बंगाल 16500–16600

सराफा बाजार

वस्तु मात्रा भाव (₹)
चांदी कच्ची प्रति किग्रा भाव स्पष्ट नहीं
चांदी 999 टंच प्रति किग्रा 201000
सिक्का प्रति नग 2300–2400
सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 146500
सोना रवा प्रति 10 ग्राम भाव स्पष्ट नहीं
गिन्नी प्रति नग 109100–109600

नोट: बाजार भाव थोक दरों पर आधारित हैं।

 

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