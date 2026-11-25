गल्ला (प्रति क्विंटल)

गेहूं दड़ा 2800 - 2850

गेहूं आर.आर. 21 2900 - 2950

गेहूं फार्म 3000 - 3100

जौ 2900 - 3000

बेझर —

ज्वार 2100 - 3000

बाजरा 2300 - 2400

मकाई 2300 - 2400

दलहन (प्रति क्विंटल)

चना 7100 - 7200

अरहर 6900 - 7000

मसूर 5800 - 6000

मटर 4300 - 4400

उड़द हरा 8800 - 9600

उड़द काला 7000 - 8600

मूंग 7500 - 8000

दाल (प्रति क्विंटल)

अरहर फूल 14300 - 14400

अरहर स्पेशल 11000 - 11100

चना दाल 9000 - 9100

मटर दाल 5600 - 5700

मसूर मलका 6950 - 7000

मसूर दाल 7100 - 7150

उड़द दाल 8500 - 13500

उड़द धोवा 10000 - 12000

मूंग दाल 7800 - 9200

मूंग धोवा 8500 - 10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल अरवा 2800 - 4000

बासमती 1 नं. 10500 - 11000

सेला 3000 - 4000

बासमती 2 नं. 7000 - 8000

आटा - मैदा - सूजी (प्रति 50 किग्रा)

आटा 1710 - 1810

मैदा 1660 - 1750

सूजी 1750 - 1810

तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही 9100 - 9200

अलसी 6900 - 7000

अण्डी 5100 - 5200

तिल्ली 10000 - 15200

मूंगफली दाना (शिवपुरी) 12000 - 13500

मूंगफली दाना (बटाली) 11800 - 13500

सेहुंआ 5000 - 5500

तेल एवं खली (प्रति क्विंटल)

सरसों कोल्हू तेल 21500 - 21600

अलसी तेल 19400 - 19500

अण्डी तेल 18400 - 18500

सरसों खली 3500 - 3550

अलसी खली 6800 - 7000

अण्डी खली 1400 - 1450

वनस्पति, गुड़, शक्कर एवं देशी घी

वनस्पति बावर्ची (प्रति 15 ली.) 2000 - 1995

वनस्पति मयूर (प्रति 15 ली.) 2000 - 1995

गुड़ मंगलोर लड्डू (प्रति क्विं.) 5200 - 5250

गुड़ देशी भेली (प्रति क्विं.) 5550 - 5650

शक्कर दाना एम.30 (प्रति क्विं.) 6000 - 6100

देशी घी खुर्जा (प्रति क्विं.) 75000 - 75500

देशी घी औरैय्या (प्रति क्विं.) 72000 - 73000

देशी घी माधौगढ़ (प्रति क्विं.) 72000 - 73000

बारदाना एवं सुतली

बारदाना 3 वी.एस. 5200 - 6500

हरा पट्टा 7000 - 7200

बीटी 8600 - 8800

एटी —

सुतली 72 इंच (प्रति क्विं.) 17000 - 17500

सराफा बाजार (कानपुर)

चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) —

चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 148700

चांदी सिक्का (प्रति नग) 1700 - 1800

सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 125100

सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) —