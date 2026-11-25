Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 25 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव
Kanpur Mandi Bhav Today 25 Nov: कानपुर के थोक बाजार और सराफा मंडी में बुधवार को खाद्य जिंसों, दाल-चावल, खाद्य तेलों और कीमती धातुओं के भावों में मिलाजुला रुख रहा। गेहूं, दालें, चावल, सरसों तेल, देशी घी के साथ चांदी और सोने के ताजा रेट स्थिर या मामूली बदलाव के साथ दर्ज किए गए।
HighLights
कानपुर थोक बाजार में खाद्य जिंसों के भाव स्थिर रहे।
सराफा मंडी में सोना-चांदी के रेट में मामूली बदलाव दिखा।
गेहूं, दाल, चावल, तेल और घी के ताजा भाव जारी हुए।
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today 25 Nov: कानपुर के खुले थोक बाजार और सराफा मंडी में बुधवार को खाद्य जिंसों, दाल-चावल, खाद्य तेलों और कीमती धातुओं के भावों में मिलाजुला रहा। थोक गल्ला मंडी में गेहूं दड़ा 2800 से 2850 रुपये और गेहूं फार्म 3000 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा, जबकि जौ और ज्वार की मांग सामान्य बनी रही।
दलहन और दालों के वर्ग में अरहर फूल दाल 14300-14400 रुपये तथा चना दाल 9000-9100 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार करती दिखी। बासमती चावल एक नंबर 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका रहा। सरसों कोल्हू तेल 21500-21600 रुपये और देशी घी 72000 से 75500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका।
वहीं, सराफा बाजार में 999 टंच चांदी 1,48,700 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,25,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर दर्ज किया गया। आगे पूरी रेट लिस्ट देखें।
कानपुर थोक मंडी एवं सराफा बाजार भाव
बुधवार — खुले बाजार के प्रमुख जिंसों के थोक रेट (₹ में)
|जिंस / वस्तु
|थोक भाव (₹ में)
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2800 - 2850
|गेहूं आर.आर. 21
|2900 - 2950
|गेहूं फार्म
|3000 - 3100
|जौ
|2900 - 3000
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100 - 3000
|बाजरा
|2300 - 2400
|मकाई
|2300 - 2400
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|7100 - 7200
|अरहर
|6900 - 7000
|मसूर
|5800 - 6000
|मटर
|4300 - 4400
|उड़द हरा
|8800 - 9600
|उड़द काला
|7000 - 8600
|मूंग
|7500 - 8000
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|14300 - 14400
|अरहर स्पेशल
|11000 - 11100
|चना दाल
|9000 - 9100
|मटर दाल
|5600 - 5700
|मसूर मलका
|6950 - 7000
|मसूर दाल
|7100 - 7150
|उड़द दाल
|8500 - 13500
|उड़द धोवा
|10000 - 12000
|मूंग दाल
|7800 - 9200
|मूंग धोवा
|8500 - 10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800 - 4000
|बासमती 1 नं.
|10500 - 11000
|सेला
|3000 - 4000
|बासमती 2 नं.
|7000 - 8000
|आटा - मैदा - सूजी (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1710 - 1810
|मैदा
|1660 - 1750
|सूजी
|1750 - 1810
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|9100 - 9200
|अलसी
|6900 - 7000
|अण्डी
|5100 - 5200
|तिल्ली
|10000 - 15200
|मूंगफली दाना (शिवपुरी)
|12000 - 13500
|मूंगफली दाना (बटाली)
|11800 - 13500
|सेहुंआ
|5000 - 5500
|तेल एवं खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू तेल
|21500 - 21600
|अलसी तेल
|19400 - 19500
|अण्डी तेल
|18400 - 18500
|सरसों खली
|3500 - 3550
|अलसी खली
|6800 - 7000
|अण्डी खली
|1400 - 1450
|वनस्पति, गुड़, शक्कर एवं देशी घी
|वनस्पति बावर्ची (प्रति 15 ली.)
|2000 - 1995
|वनस्पति मयूर (प्रति 15 ली.)
|2000 - 1995
|गुड़ मंगलोर लड्डू (प्रति क्विं.)
|5200 - 5250
|गुड़ देशी भेली (प्रति क्विं.)
|5550 - 5650
|शक्कर दाना एम.30 (प्रति क्विं.)
|6000 - 6100
|देशी घी खुर्जा (प्रति क्विं.)
|75000 - 75500
|देशी घी औरैय्या (प्रति क्विं.)
|72000 - 73000
|देशी घी माधौगढ़ (प्रति क्विं.)
|72000 - 73000
|बारदाना एवं सुतली
|बारदाना 3 वी.एस.
|5200 - 6500
|हरा पट्टा
|7000 - 7200
|बीटी
|8600 - 8800
|एटी
|—
|सुतली 72 इंच (प्रति क्विं.)
|17000 - 17500
|सराफा बाजार (कानपुर)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|—
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|148700
|चांदी सिक्का (प्रति नग)
|1700 - 1800
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|125100
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|—
|गिन्नी (प्रति नग)
|93100 - 93600