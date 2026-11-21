गल्ला (प्रति क्विंटल)

गेहूं दड़ा 2800 - 2850

आर.आर. 21 2900 - 2950

गेहूं फार्म 3000 - 3100

जौ 2900 - 3000

बेझर —

ज्वार 2100 - 3000

बाजरा 2300 - 2400

मकाई 2300 - 2400

दलहन (प्रति क्विंटल)

चना 7100 - 7200

अरहर 6900 - 7000

मसूर 5800 - 6000

मटर 4300 - 4400

उड़द हरा 8800 - 9600

उड़द काला 7000 - 8600

मूंग 7500 - 8000

दाल (प्रति क्विंटल)

अरहर फूल 14300 - 14400

अरहर स्पे. 11000 - 11100

चना दाल 8900 - 9000

मटर दाल 5500 - 5550

मसूर मलका 6950 - 7000

मसूर दाल 7100 - 7150

उड़द दाल 8500 - 13500

उड़द धोवा 10000 - 12000

मूंग दाल 7800 - 9200

मूंग धोवा 8500 - 10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल अरवा 2800 - 4000

बासमती 1 नं. 10500 - 11000

सेला 3000 - 4000

बासमती 2 नं. 7000 - 8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

आटा 1600 - 1650

मैदा 1610 - 1660

सूजी 1700 - 1730

तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही 9200 - 9300

अलसी 6900 - 7000

अण्डी 5100 - 5200

तिल्ली 10000 - 15200

मूंगफली दाना (शिवपुरी) 12000 - 13000

मूंगफली दाना (बटाली) 11900 - 13500

सेहुंआ 5000 - 5500

तेल (प्रति क्विंटल)

सरसों कोल्हू 21500 - 21600

अलसी 19400 - 19500

अण्डी 18400 - 18500

खली (प्रति क्विंटल)

सरसों 3500 - 3550

अलसी 6800 - 7000

अण्डी 1400 - 1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

बावर्ची 2050 - 2037

मयूर 2050 - 2037

गुड़ व शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

गुड़ मंगलोर लड्डू 5050 - 5150

गुड़ देशी भेली 5050 - 5150

शक्कर दाना (एम.30) 6100 - 6200

देशी घी (प्रति क्विंटल)

खुर्जा 75000 - 75500

औरैय्या 72000 - 73000

माधौगढ़ 72000 - 73000

बारदाना व सुतली

बारदाना 3 वी.एस. 5200 - 6500

हरा पट्टा 7000 - 7200

बीटी 8600 - 8800

एटी —

सुतली 72 इंच (प्र. क्वि.) 17000 - 17500

सराफा बाजार (कानपुर)

चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) —

चांदी 899 टंच (प्रति किग्रा.) 155000

सिक्का (प्रति नग) 1800 - 1900

सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 126500

सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) —