Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 21 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव
कानपुर की थोक मंडी और सराफा बाजार में शनिवार को प्रमुख जिंसों और कीमती धातुओं के भावों में मिश्रित रुख देखने को मिला। गेहूं, दाल, चावल, तेल के साथ चांदी और सोने के ताजा रेट यहां देखें।
HighLights
गेहूं दड़ा का भाव 2800-2850 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
चांदी 899 टंच 155000 रुपये प्रति किग्रा पर रही।
सोना बिस्कुट 126500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर की थोक मंडी और सराफा बाजार में शनिवार को प्रमुख जिंसों और कीमती धातुओं के भावों में मिश्रित रुख देखने को मिला। गल्ला और दलहन बाजार में जहां कुछ वस्तुओं में स्थिरता रही, वहीं दालों और तिलहन के दामों में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया।
गेहूं दड़ा और गेहूं फार्म के भाव क्रमशः 2800-2850 व 3000-3100 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जबकि दलहन में चना 7100-7200 तथा अरहर 6900-7000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार करते दिखे। दालों में अरहर फूल सबसे ऊंचे स्तर पर रही, वहीं चावल में बासमती 1 नं. के दाम 10500-11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए।
तिलहन और तेल बाजार में सरसों कोल्हू तेल 21500-21600 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि देशी घी के भाव 72000 से 75500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे। दूसरी ओर कानपुर सराफा बाजार में चांदी 899 टंच 155000 रुपये प्रति किग्रा और सोना बिस्कुट 126500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा।
कानपुर का बाजार भाव
|वस्तु / जिंस
|भाव (₹ में)
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2800 - 2850
|आर.आर. 21
|2900 - 2950
|गेहूं फार्म
|3000 - 3100
|जौ
|2900 - 3000
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100 - 3000
|बाजरा
|2300 - 2400
|मकाई
|2300 - 2400
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|7100 - 7200
|अरहर
|6900 - 7000
|मसूर
|5800 - 6000
|मटर
|4300 - 4400
|उड़द हरा
|8800 - 9600
|उड़द काला
|7000 - 8600
|मूंग
|7500 - 8000
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|14300 - 14400
|अरहर स्पे.
|11000 - 11100
|चना दाल
|8900 - 9000
|मटर दाल
|5500 - 5550
|मसूर मलका
|6950 - 7000
|मसूर दाल
|7100 - 7150
|उड़द दाल
|8500 - 13500
|उड़द धोवा
|10000 - 12000
|मूंग दाल
|7800 - 9200
|मूंग धोवा
|8500 - 10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800 - 4000
|बासमती 1 नं.
|10500 - 11000
|सेला
|3000 - 4000
|बासमती 2 नं.
|7000 - 8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1600 - 1650
|मैदा
|1610 - 1660
|सूजी
|1700 - 1730
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|9200 - 9300
|अलसी
|6900 - 7000
|अण्डी
|5100 - 5200
|तिल्ली
|10000 - 15200
|मूंगफली दाना (शिवपुरी)
|12000 - 13000
|मूंगफली दाना (बटाली)
|11900 - 13500
|सेहुंआ
|5000 - 5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|21500 - 21600
|अलसी
|19400 - 19500
|अण्डी
|18400 - 18500
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3500 - 3550
|अलसी
|6800 - 7000
|अण्डी
|1400 - 1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2050 - 2037
|मयूर
|2050 - 2037
|गुड़ व शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|गुड़ मंगलोर लड्डू
|5050 - 5150
|गुड़ देशी भेली
|5050 - 5150
|शक्कर दाना (एम.30)
|6100 - 6200
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|75000 - 75500
|औरैय्या
|72000 - 73000
|माधौगढ़
|72000 - 73000
|बारदाना व सुतली
|बारदाना 3 वी.एस.
|5200 - 6500
|हरा पट्टा
|7000 - 7200
|बीटी
|8600 - 8800
|एटी
|—
|सुतली 72 इंच (प्र. क्वि.)
|17000 - 17500
|सराफा बाजार (कानपुर)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|—
|चांदी 899 टंच (प्रति किग्रा.)
|155000
|सिक्का (प्रति नग)
|1800 - 1900
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|126500
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|—
|गिन्नी (प्रति नग)
|94100 - 94600