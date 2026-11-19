गल्ला (प्रति क्विंटल)

गेहूं दड़ा 2800-2850

आर.आर. 21 2900-2950

गेहूं फार्म 3000-3100

जौ 2900-3000

बेझर -

ज्वार 2100-3000

बाजरा 2300-2400

मकाई 2300-2400

दलहन (प्रति क्विंटल)

चना 7100-7200

अरहर 6900-7000

मसूर 5800-6000

मटर 4300-4400

उड़द हरा 8800-9600

उड़द काला 7000-8600

मूंग 7500-8000

दाल (प्रति क्विंटल)

अरहर फूल 14300-14400

अरहर स्पेशल 11000-11100

चना दाल 8800-8900

मटर दाल 5400-5500

मसूर मलका 6950-7000

मसूर दाल 7100-7150

उड़द दाल 8500-13500

उड़द धोवा 10000-12000

मूंग दाल 7800-9200

मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल अरवा 2800-4000

बासमती 1 नं. 10500-11000

सेला 3000-4000

बासमती 2 नं. 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

आटा 1600-1650

मैदा 1610-1660

सूजी 1700-1730

तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही 8400-8500

अलसी 6900-7000

अण्डी 5100-5200

तिल्ली 10000-15200

मूंगफली दाना (शिवपुरी) 11600-12500

मूंगफली दाना (बटाली) 11500-12800

सेहुंआ 5000-5500

तेल एवं खली (प्रति क्विंटल)

सरसों तेल कोल्हू 19700-19800

अलसी तेल 19400-19500

अण्डी तेल 18400-18500

सरसों खली 3500-3550

अलसी खली 6800-7000

अण्डी खली 1400-1450

वनस्पति, गुड़, शक्कर व देशी घी

वनस्पति बावर्ची (15 ली.) 2050-2037

वनस्पति मयूर (15 ली.) 2050-2037

गुड़ मंगलोर लड्डू (प्र. क्विं.) 5550-5650

गुड़ देशी भेली (प्र. क्विं.) 5550-5650

शक्कर दाना एम.30 (प्र. क्विं.) 6000-6100

देशी घी खुर्जा (प्र. क्विं.) 75000-75500

देशी घी औरैय्या (प्र. क्विं.) 72000-73000

देशी घी माधौगढ़ (प्र. क्विं.) 72000-73000

बारदाना व सुतली

बारदाना 3 वी.एस. 5200-6500

हरा पट्टा 7000-7200

बीटी 8600-8800

एटी -

सुतली 72 इंच (प्र. क्वि.) 17000-17500

सराफा बाजार (सोना-चांदी)

चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) -

चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 167000

सिक्का (प्रति नग) 1900-2000

सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 133700

सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) -