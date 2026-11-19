Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 19 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव
Kanpur Mandi Bhav Today: 19 नवंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर के थोक बाजार में मिला-जुला रुख रहा।
दालों की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई।
चांदी 999 टंच ₹1,67,000 प्रति किलोग्राम पहुंची।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक गल्ला और सराफा बाजार में गुरुवार को कारोबार के दौरान प्रमुख जिंसों और कीमती धातुओं के भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। स्थानीय मंडियों में मांग और आपूर्ति की स्थिति के बीच दालों की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई, जहां अरहर फूल और मटर दाल के भाव चढ़े हुए नजर आए।
दूसरी ओर, सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उलटफेर जारी रहा। गुरुवार को चांदी 999 टंच उछलकर 1,67,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई, जबकि सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,33,700 रुपये और गिन्नी 99,600 से 1,00,100 रुपये प्रति नग पर दर्ज की गई।
गुरुवार को मंडी भाव
|वस्तु / जिंस
|थोक भाव (रुपये में)
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2800-2850
|आर.आर. 21
|2900-2950
|गेहूं फार्म
|3000-3100
|जौ
|2900-3000
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2300-2400
|मकाई
|2300-2400
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|7100-7200
|अरहर
|6900-7000
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4300-4400
|उड़द हरा
|8800-9600
|उड़द काला
|7000-8600
|मूंग
|7500-8000
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|14300-14400
|अरहर स्पेशल
|11000-11100
|चना दाल
|8800-8900
|मटर दाल
|5400-5500
|मसूर मलका
|6950-7000
|मसूर दाल
|7100-7150
|उड़द दाल
|8500-13500
|उड़द धोवा
|10000-12000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1600-1650
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1700-1730
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|8400-8500
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|10000-15200
|मूंगफली दाना (शिवपुरी)
|11600-12500
|मूंगफली दाना (बटाली)
|11500-12800
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल एवं खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों तेल कोल्हू
|19700-19800
|अलसी तेल
|19400-19500
|अण्डी तेल
|18400-18500
|सरसों खली
|3500-3550
|अलसी खली
|6800-7000
|अण्डी खली
|1400-1450
|वनस्पति, गुड़, शक्कर व देशी घी
|वनस्पति बावर्ची (15 ली.)
|2050-2037
|वनस्पति मयूर (15 ली.)
|2050-2037
|गुड़ मंगलोर लड्डू (प्र. क्विं.)
|5550-5650
|गुड़ देशी भेली (प्र. क्विं.)
|5550-5650
|शक्कर दाना एम.30 (प्र. क्विं.)
|6000-6100
|देशी घी खुर्जा (प्र. क्विं.)
|75000-75500
|देशी घी औरैय्या (प्र. क्विं.)
|72000-73000
|देशी घी माधौगढ़ (प्र. क्विं.)
|72000-73000
|बारदाना व सुतली
|बारदाना 3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली 72 इंच (प्र. क्वि.)
|17000-17500
|सराफा बाजार (सोना-चांदी)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|-
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|167000
|सिक्का (प्रति नग)
|1900-2000
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|133700
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|-
|गिन्नी (प्रति नग)
|99600-100100