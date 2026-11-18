Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 18 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव
Kanpur Mandi Bhav Today: 18 नवंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर गल्ला और सराफा बाजार में हल्का उतार-चढ़ाव दर्ज
चांदी 999 टंच 1,65,800 रुपये प्रति किलोग्राम रही
सोना बिस्कुट 1,35,200 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर गल्ला और सराफा बाजार में बुधवार के कारोबार में विभिन्न जिंसों के थोक भावों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दालों, गल्ला, तिलहन और खाद्य तेलों के दाम स्थिर से लेकर सीमित दायरे में बने हुए हैं। आम गृहस्थी की जरूरत का आटा, मैदा और सूजी भी तय दरों पर बिक रहे हैं।
दूसरी ओर, कीमती धातुओं के बाजार में ग्राहकों की निगाहें सोने और चांदी के उतार-चढ़ाव पर टिकी हैं। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 1,65,800 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई, जबकि सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,35,200 रुपये पर रहा।
|वस्तु / जिंस
|थोक भाव (रुपये में)
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2800-2850
|आर.आर. 21
|2900-2950
|गेहूं फार्म
|3000-3100
|जौ
|2900-3000
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2300-2400
|मकाई
|2300-2400
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|7100-7200
|अरहर
|6900-7000
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4300-4400
|उड़द हरा
|8800-9600
|उड़द काला
|7000-8600
|मूंग
|7500-8000
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|14100-14200
|अरहर स्पेशल
|10900-11000
|चना दाल
|8800-8900
|मटर दाल
|5350-5400
|मसूर मलका
|6950-7000
|मसूर दाल
|7100-7150
|उड़द दाल
|8500-13500
|उड़द धोवा
|10000-12000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1600-1650
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1700-1730
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|8400-8500
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|10000-15200
|मूंगफली दाना (शिवपुरी)
|11600-12500
|मूंगफली दाना (बटाली)
|11500-12800
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल एवं खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों तेल कोल्हू
|19700-19800
|अलसी तेल
|19400-19500
|अण्डी तेल
|18400-18500
|सरसों खली
|3500-3550
|अलसी खली
|6800-7000
|अण्डी खली
|1400-1450
|वनस्पति, गुड़, शक्कर व देशी घी
|वनस्पति बावर्ची (15 ली.)
|2050-2037
|वनस्पति मयूर (15 ली.)
|2050-2037
|गुड़ मंगलोर लड्डू (प्र. क्विं.)
|5550-5650
|गुड़ देशी भेली (प्र. क्विं.)
|5550-5650
|शक्कर दाना एम.30 (प्र. क्विं.)
|6000-6100
|देशी घी खुर्जा (प्र. क्विं.)
|75000-75500
|देशी घी औरैय्या (प्र. क्विं.)
|72000-731000
|देशी घी माधौगढ़ (प्र. क्विं.)
|72000-73000
|बारदाना व सुतली
|बारदाना 3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली 72 इंच (प्र. क्वि.)
|17000-17500
|सुतली 90 इंच (प्र. क्वि.)
|20000-21000
|सराफा बाजार (सोना-चांदी)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|-
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|165800
|सिक्का (प्रति नग)
|1900-2000
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|135200
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|-
|गिन्नी (प्रति नग)
|100650-101150