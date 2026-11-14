Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 14 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव
Kanpur Mandi Bhav Today: 14 नवंबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें
HighLights
गेहूं दड़ा 2800-2850 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका।
चना 7100-7200 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया।
चांदी 999 टंच 181500 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शनिवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और किराना वस्तुओं के भाव में मिला-जुला रुख देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2800 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल और आरआर-21 गेहूं 2900 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल बिका। गेहूं फार्म का भाव 3000 से 3100 रुपये रहा। दलहन में चना 7100 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया, जबकि अरहर 6900 से 7000 रुपये के भाव पर रही।
मसूर और मटर के भाव में स्थिरता दिखाई दी। खाद्य तेलों में सरसों कोल्हू 19500 से 19600 रुपये प्रति क्विंटल बिका। वहीं, देशी घी के भाव 70000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 181500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 140000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। नीचे देखें कानपुर के थोक बाजार और सराफा के प्रमुख भाव।
कानपुर बाजार भाव शनिवार
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|गेहूं दड़ा
|2800-2850
|आर.आर. 21
|2900-2950
|गेहूं फार्म
|3000-3100
|जौ
|2900-3000
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2300-2400
|मकाई
|2300-2400
दलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|चना
|7100-7200
|अरहर
|6900-7000
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4300-4400
|उड़द हरा
|8800-9600
|उड़द काला
|7000-8600
|मूंग
|7500-8000
दाल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|अरहर फूल
|13500-13600
|अरहर स्पेशल
|10700-10800
|चना दाल
|8600-8650
|मटर दाल
|5400-5450
|मसूर मलका
|6950-7000
|मसूर दाल
|7150-7200
|उड़द दाल
|8500-13500
|उड़द धोवा
|10000-12000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती नंबर 1
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती नंबर 2
|7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|आटा
|1600-1650
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1700-1730
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|लाही
|8300-8400
|अलसी
|6900-7000
|अंडी
|5100-5200
|तिल्ली
|10000-15200
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11600-12500
|बटाली
|11500-12800
|सेहुंआ
|5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|सरसों कोल्हू
|19500-19600
|अलसी
|19400-19500
|अंडी
|18400-18500
खली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|सरसों
|3450-3500
|अलसी
|6800-7000
|अंडी
|1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|भाव (रुपये)
|बावर्ची
|2050-2047
|मयूर
|2050-2047
गुड़ (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|मंगलोर लड्डू
|5550-5650
|देशी भेली
|5550-5650
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|एम.30
|6100-6200
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|स्थान
|भाव (रुपये)
|खुर्जा
|73000-73500
|औरैया
|70000-71000
|माधौगढ़
|71000-72000
बारदाना
|प्रकार
|भाव (रुपये)
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|—
सुतली (प्रति क्विंटल)
|माप
|भाव (रुपये)
|72 इंच
|17000-17500
|90 इंच
|20000-21000
सराफा बाजार
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|—
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|181500
|चांदी सिक्का (प्रति नग)
|2100-2200
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|140000
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|—
|गिन्नी (प्रति नग)
|104200-104700