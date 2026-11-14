Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 14 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शनिवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और किराना वस्तुओं के भाव में मिला-जुला रुख देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2800 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल और आरआर-21 गेहूं 2900 से 2950 रुपये प्रति क्विंटल बिका। गेहूं फार्म का भाव 3000 से 3100 रुपये रहा। दलहन में चना 7100 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया, जबकि अरहर 6900 से 7000 रुपये के भाव पर रही।

मसूर और मटर के भाव में स्थिरता दिखाई दी। खाद्य तेलों में सरसों कोल्हू 19500 से 19600 रुपये प्रति क्विंटल बिका। वहीं, देशी घी के भाव 70000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 181500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 140000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। नीचे देखें कानपुर के थोक बाजार और सराफा के प्रमुख भाव।