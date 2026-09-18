Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में शुक्रवार को खुले बाजार में थोक भाव में मिलाजुला रुख देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि गेहूं फार्म का भाव 2850 से 2900 रुपये तक पहुंचा। दलहन में चना 6250 से 6350 और अरहर 6400 से 6600 रुपये क्विंटल रही। दालों में अरहर फूल का भाव बढ़कर 12300 से 12400 रुपये दर्ज किया गया। चना दाल 7700 से 7800 रुपये और मसूर मलका 7050 से 7100 रुपये रही।

तेल बाजार में सरसों कोल्हू 17500 से 17600 रुपये क्विंटल बिका। वनस्पति में बावर्ची और मयूर 2235 से 2236 रुपये प्रति 15 लीटर रहे। गुड़ के भाव 5900 से 6000 रुपये क्विंटल रहे। देशी घी में खुर्जा 72000 से 72500 रुपये रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 244500 रुपये प्रति किग्रा और सोना बिस्कुट 157500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ।