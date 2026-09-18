Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें
Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को विभिन्न जिंसों के भाव में मिलाजुला रुख रहा। गेहूं, ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर थोक बाजार में जिंसों के भाव में मिलाजुला रुख
गेहूं दड़ा 2600-2700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया
चांदी 999 टंच 244500 रुपये, सोना बिस्कुट 157500 रुपये
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर में शुक्रवार को खुले बाजार में थोक भाव में मिलाजुला रुख देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि गेहूं फार्म का भाव 2850 से 2900 रुपये तक पहुंचा। दलहन में चना 6250 से 6350 और अरहर 6400 से 6600 रुपये क्विंटल रही। दालों में अरहर फूल का भाव बढ़कर 12300 से 12400 रुपये दर्ज किया गया। चना दाल 7700 से 7800 रुपये और मसूर मलका 7050 से 7100 रुपये रही।
तेल बाजार में सरसों कोल्हू 17500 से 17600 रुपये क्विंटल बिका। वनस्पति में बावर्ची और मयूर 2235 से 2236 रुपये प्रति 15 लीटर रहे। गुड़ के भाव 5900 से 6000 रुपये क्विंटल रहे। देशी घी में खुर्जा 72000 से 72500 रुपये रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 244500 रुपये प्रति किग्रा और सोना बिस्कुट 157500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ।
शुक्रवार को बाजार भाव
|जिंस
|भाव
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6250-6350
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9200
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7300-7500
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|12300-12400
|अरहर स्पे.
|9000-9200
|चना दाल
|7700-7800
|मटर दाल
|5250-5300
|मसूर मलका
|7050-7100
|मसूर दाल
|7250-7300
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा.)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|7500-7600
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500-12500
|बटाली
|11600-13200
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|17500-17600
|अलसी
|16300-16400
|अण्डी
|14500-14600
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3000-3100
|अलसी
|7900-8000
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2235-2236
|मयूर
|2235-2236
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|मंगलोर लड्डू
|5900-6000
|देशी भेली
|5900-6000
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|एम. 30
|4900-5000
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|72000-72500
|औरैय्या
|69000-70000
|माधौगढ़
|70000-71000
|बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
सराफा भाव
|जिंस
|भाव
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|-
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|244500
|सिक्का (प्रति नग)
|2400-2500
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|157500
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|-
|गिन्नी (प्रति नग)
|117300-117800
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