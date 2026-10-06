Kanpur Mandi Bhav: 6 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव
आज का Kanpur Mandi Bhav 6 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।
HighLights
कानपुर थोक बाजार में 6 अक्टूबर 2026 को खाद्यान्न, दलहन भाव स्थिर
गेहूं दड़ा 2600-2700 रुपये, अरहर दाल 13400-13500 रुपये प्रति क्विंटल
चांदी 229300 रुपये/किग्रा, सोना बिस्कुट 151750 रुपये/10 ग्राम रहा
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को कई प्रमुख खाद्यान्न, दलहन, दाल, तेल और तिलहन के भाव स्थिर रहे। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना और अरहर 6700 से 6800 रुपये तथा मूंग 7500 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। दालों में अरहर फूल का भाव 13400 से 13500 रुपये रहा।
चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सरसों कोल्हू तेल 17800 से 17900 रुपये और देशी घी खुर्जा 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं, आटा 1580 से 1600 रुपये तथा मैदा 1610 से 1660 रुपये प्रति 50 किलोग्राम रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 229300 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 151750 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
|कानपुर का बाजार भाव — मंगलवार
|वस्तु
|थोक भाव
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6700-6800
|अरहर
|6700-6800
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9600
|उड़द काला
|7000-8600
|मूंग
|7500-8000
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|13400-13500
|अरहर स्पे.
|10700-10800
|चना दाल
|8600-8700
|मटर दाल
|5400-5500
|मसूर मलका
|7100-7200
|मसूर दाल
|7300-7400
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|7700-7800
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-12000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11600-12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11500-13500
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|17800-17900
|अलसी
|16300-16400
|अण्डी
|14300-16400
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3000-3100
|अलसी
|7800-7900
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2200-2199
|मयूर
|2200-2199
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|मंगलोर लड्डू
|5900-6000
|देशी भेली
|5900-6000
|शक्कर दाना एम.30
|5000-5100
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|73000-73500
|औरैय्या
|70000-71000
|माधौगढ़
|71000-72000
|बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|72 इंच
|17000-17500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15900-16000
|सराफा
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|229300
|सिक्का (प्रति नग)
|2450-2550
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|151750
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|-
|गिन्नी (प्रति नग)
|113000-113500