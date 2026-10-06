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Kanpur Mandi Bhav: 6 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Tue, 06 Oct 2026 09:03 PM (GMT+05:30)

आज का Kanpur Mandi Bhav 6 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

मंडी भाव।

मंडी भाव।

HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में 6 अक्टूबर 2026 को खाद्यान्न, दलहन भाव स्थिर

  2. गेहूं दड़ा 2600-2700 रुपये, अरहर दाल 13400-13500 रुपये प्रति क्विंटल

  3. चांदी 229300 रुपये/किग्रा, सोना बिस्कुट 151750 रुपये/10 ग्राम रहा

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को कई प्रमुख खाद्यान्न, दलहन, दाल, तेल और तिलहन के भाव स्थिर रहे। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना और अरहर 6700 से 6800 रुपये तथा मूंग 7500 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। दालों में अरहर फूल का भाव 13400 से 13500 रुपये रहा।

चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सरसों कोल्हू तेल 17800 से 17900 रुपये और देशी घी खुर्जा 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं, आटा 1580 से 1600 रुपये तथा मैदा 1610 से 1660 रुपये प्रति 50 किलोग्राम रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 229300 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 151750 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 

 

कानपुर का बाजार भाव — मंगलवार
वस्तु थोक भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
चना 6700-6800
अरहर 6700-6800
मसूर 5800-6000
मटर 4400-4500
उड़द हरा 8800-9600
उड़द काला 7000-8600
मूंग 7500-8000
दाल (प्रति क्विंटल)
अरहर फूल 13400-13500
अरहर स्पे. 10700-10800
चना दाल 8600-8700
मटर दाल 5400-5500
मसूर मलका 7100-7200
मसूर दाल 7300-7400
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती 1 नं. 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती 2 नं. 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
लाही 7700-7800
अलसी 6900-7000
अण्डी 5100-5200
तिल्ली 8000-12000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11600-12600
मूंगफली दाना बटाली 11500-13500
सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
सरसों कोल्हू 17800-17900
अलसी 16300-16400
अण्डी 14300-16400
खली (प्रति क्विंटल)
सरसों 3000-3100
अलसी 7800-7900
अण्डी 1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
बावर्ची 2200-2199
मयूर 2200-2199
गुड़ (प्रति क्विंटल)
मंगलोर लड्डू 5900-6000
देशी भेली 5900-6000
शक्कर दाना एम.30 5000-5100
देशी घी (प्रति क्विंटल)
खुर्जा 73000-73500
औरैय्या 70000-71000
माधौगढ़ 71000-72000
बारदाना
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी -
सुतली (प्रति क्विंटल)
72 इंच 17000-17500
90 इंच 20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
गुजरात (797) -
देशी बंगाल 15900-16000
सराफा
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 229300
सिक्का (प्रति नग) 2450-2550
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 151750
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) -
गिन्नी (प्रति नग) 113000-113500