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Kanpur Mandi Bhav: 5 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Mon, 05 Oct 2026 08:50 PM (IST)

आज का Kanpur Mandi Bhav 5 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

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HighLights

  1. गेहूं दड़ा 2600-2700, फार्म 2850-2900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज

  2. अरहर दाल फूल 13400-13500, मूंग दाल 7800-9200 रुपये प्रति क्विंटल

  3. चांदी 2,31,000 रुपये/किग्रा, सोना 1,52,000 रुपये/10 ग्राम दर्ज

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले थोक बाजार में सोमवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, तिलहन और खाद्य तेल के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि गेहूं फार्म का भाव 2850 से 2900 रुपये तक पहुंचा। दलहन में चना और अरहर 6700 से 6800 रुपये तथा मूंग 7500 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल बिका।

दालों में अरहर फूल का भाव सबसे अधिक 13400 से 13500 रुपये रहा। चावल बाजार में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सरसों कोल्हू तेल 17800 से 17900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 73000 से 73500 रुपये तक रहा। वहीं सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,31,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। 

 

गल्ला (प्रति क्विंटल)

गेहूं दड़ा: 2600-2700

आर.आर. 21: 2750-2800

गेहूं फार्म: 2850-2900

जौ: 2600-2700

बेझर: -

ज्वार: 2100-3000

बाजरा: 2000-2100

मकाई: 2000-2100

दलहन (प्रति क्विंटल)

चना: 6700-6800

अरहर: 6700-6800

मसूर: 5800-6000

मटर: 4400-4500

उड़द हरा: 8800-9600

उड़द काला: 7000-8600

मूंग: 7500-8000

दाल (प्रति क्विंटल)

अरहर फूल: 13400-13500

अरहर स्पे.: 10700-10800

चना दाल: 8600-8700

मटर दाल: 5400-5500

मसूर मलका: 7100-7200

मसूर दाल: 7300-7400

उड़द दाल: 8200-13200

उड़द धोवा: 9000-11000

मूंग दाल: 7800-9200

मूंग धोवा: 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल अरवा: 2800-4000

बासमती नंबर 1: 10500-11000

सेला: 3000-4000

बासमती नंबर 2: 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

आटा: 1580-1600

मैदा: 1610-1660

सूजी: 1660-1700

तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही: 7700-7800

अलसी: 6900-7000

अंडी: 5100-5200

तिल्ली: 8000-12000

मूंगफली दाना शिवपुरी: 11600-12600

मूंगफली दाना बटाली: 11500-13500

सेहुंआ: 5000-5500

तेल (प्रति क्विंटल)

सरसों कोल्हू: 17800-17900

अलसी: 16300-16400

अंडी: 14300-16400

खली (प्रति क्विंटल)

सरसों: 3000-3100

अलसी: 7800-7900

अंडी: 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

बावर्ची: 2200-2199

मयूर: 2200-2199

गुड़ (प्रति क्विंटल)

मंगलोर लड्डू: 5900-6000

देशी भेली: 5900-6000

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

एम.30: 4900-5000

देशी घी (प्रति क्विंटल)

खुर्जा: 73000-73500

औरैय्या: 70000-71000

माधौगढ़: 71000-72000

बारदाना

3 वी.एस.: 5200-6500

हरा पट्टा: 7000-7200

बीटी: 8600-8800

एटी: -

सुतली (प्रति क्विंटल)

72 इंच: 17000-17500

90 इंच: 20000-21000

रुई (प्रति क्विंटल)

गुजरात (797):

देशी बंगाल: 15900-16000

सराफा बाजार

चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.): 231000

चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.): 231000

चांदी सिक्का (प्रति नग): 2400-2500

सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम): 152000

सोना रवा (प्रति 10 ग्राम):

गिन्नी (प्रति नग): 113200-113700