Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी भाव

वस्तु थोक भाव

गल्ला (प्रति क्विंटल)

गेहूं दड़ा 2600-2700

आर.आर. 21 2750-2800

गेहूं फार्म 2850-2900

जौ 2600-2700

बेझर -

ज्वार 2100-3000

बाजरा 2000-2100

मकाई 2000-2100

दलहन (प्रति क्विंटल)

चना 6400-6500

अरहर 6400-6600

मसूर 5800-6000

मटर 4400-4500

उड़द हरा 8800-9200

उड़द काला 7000-8300

मूंग 7300-7500

दाल (प्रति क्विंटल)

अरहर फूल 12700-12800

अरहर स्पे. 10400-10500

चना दाल 8150-8250

मटर दाल 5400-5500

मसूर मलका 7050-7100

मसूर दाल 7275-7325

उड़द दाल 8200-13200

उड़द धोवा 9000-11000

मूंग दाल 7800-9200

मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल अरवा 2800-4000

बासमती नंबर 1 10500-11000

सेला 3000-4000

बासमती नंबर 2 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

आटा 1580-1600

मैदा 1610-1660

सूजी 1660-1700

तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही 7600-7650

अलसी 6900-7000

अण्डी 5100-5200

तिल्ली 8000-11000

मूंगफली दाना शिवपुरी 11600-12600

मूंगफली दाना बटाली 11500-13500

सेहुंआ 5000-5500

तेल (प्रति क्विंटल)

सरसों कोल्हू 17700-17800

अलसी 16300-16400

अण्डी 14300-16400

खली (प्रति क्विंटल)

सरसों 3000-3100

अलसी 7800-7900

अण्डी 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

बावर्ची 2200-2199

मयूर 2200-2199

गुड़ (प्रति क्विंटल)

मंगलोर लड्डू 5900-6000

देशी भेली 5900-6000

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

एम.30 4900-5000

देशी घी (प्रति क्विंटल)

खुर्जा 72000-72500

औरैय्या 69000-70000

माधौगढ़ 70000-71000

बारदाना

3 वी.एस. 5200-6500

हरा पट्टा 7000-7200

बीटी 8600-8800

एटी -

सुतली (प्रति क्विंटल)

72 इंच 17500-18500

90 इंच 20000-21000

रुई (प्रति क्विंटल)

गुजरात (797) -

देशी बंगाल 15000-15500

सराफा

चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) -

चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 229500

सिक्का (प्रति नग) 2400-2500

सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 152500

सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) -