Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी भाव
कानपुर के खुले बाजार में बुधवार को विभिन्न थोक जिंसों के भाव में उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसमें गेहूं, दाल, चावल ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर में बुधवार को थोक जिंसों के भाव में उतार-चढ़ाव
गेहूं, दाल, चावल, तेल और घी के ताजा रेट जारी
सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव भी हुए अपडेट
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में बुधवार को खुले बाजार में थोक जिंसों के भाव में अलग-अलग वस्तुओं में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये, गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये और बाजरा 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6400 से 6500 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।
दालों में अरहर फूल का भाव 12700 से 12800 रुपये रहा। बासमती नंबर एक चावल 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तिलहन में लाही 7600 से 7650 रुपये और सरसों कोल्हू तेल 17700 से 17800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 72000 से 72500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 229500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 152500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
बुधवार, बाजार भाव
|वस्तु
|थोक भाव
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6400-6500
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9200
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7300-7500
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|12700-12800
|अरहर स्पे.
|10400-10500
|चना दाल
|8150-8250
|मटर दाल
|5400-5500
|मसूर मलका
|7050-7100
|मसूर दाल
|7275-7325
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती नंबर 1
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती नंबर 2
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|7600-7650
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11600-12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11500-13500
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|17700-17800
|अलसी
|16300-16400
|अण्डी
|14300-16400
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3000-3100
|अलसी
|7800-7900
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2200-2199
|मयूर
|2200-2199
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|मंगलोर लड्डू
|5900-6000
|देशी भेली
|5900-6000
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|एम.30
|4900-5000
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|72000-72500
|औरैय्या
|69000-70000
|माधौगढ़
|70000-71000
|बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
|सराफा
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|-
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|229500
|सिक्का (प्रति नग)
|2400-2500
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|152500
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|-
|गिन्नी (प्रति नग)
|113600-114100
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