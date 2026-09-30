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Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Wed, 30 Sep 2026 09:50 PM (IST)

कानपुर के खुले बाजार में बुधवार को विभिन्न थोक जिंसों के भाव में उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसमें गेहूं, दाल, चावल ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर में बुधवार को थोक जिंसों के भाव में उतार-चढ़ाव

  2. गेहूं, दाल, चावल, तेल और घी के ताजा रेट जारी

  3. सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव भी हुए अपडेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में बुधवार को खुले बाजार में थोक जिंसों के भाव में अलग-अलग वस्तुओं में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये, गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये और बाजरा 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6400 से 6500 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।

दालों में अरहर फूल का भाव 12700 से 12800 रुपये रहा। बासमती नंबर एक चावल 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तिलहन में लाही 7600 से 7650 रुपये और सरसों कोल्हू तेल 17700 से 17800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। देशी घी में खुर्जा का भाव 72000 से 72500 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 229500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 152500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

 

 बुधवार, बाजार भाव

वस्तु थोक भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
चना 6400-6500
अरहर 6400-6600
मसूर 5800-6000
मटर 4400-4500
उड़द हरा 8800-9200
उड़द काला 7000-8300
मूंग 7300-7500
दाल (प्रति क्विंटल)
अरहर फूल 12700-12800
अरहर स्पे. 10400-10500
चना दाल 8150-8250
मटर दाल 5400-5500
मसूर मलका 7050-7100
मसूर दाल 7275-7325
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती नंबर 1 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती नंबर 2 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
लाही 7600-7650
अलसी 6900-7000
अण्डी 5100-5200
तिल्ली 8000-11000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11600-12600
मूंगफली दाना बटाली 11500-13500
सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
सरसों कोल्हू 17700-17800
अलसी 16300-16400
अण्डी 14300-16400
खली (प्रति क्विंटल)
सरसों 3000-3100
अलसी 7800-7900
अण्डी 1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
बावर्ची 2200-2199
मयूर 2200-2199
गुड़ (प्रति क्विंटल)
मंगलोर लड्डू 5900-6000
देशी भेली 5900-6000
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
एम.30 4900-5000
देशी घी (प्रति क्विंटल)
खुर्जा 72000-72500
औरैय्या 69000-70000
माधौगढ़ 70000-71000
बारदाना
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी -
सुतली (प्रति क्विंटल)
72 इंच 17500-18500
90 इंच 20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
गुजरात (797) -
देशी बंगाल 15000-15500
सराफा
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.) -
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 229500
सिक्का (प्रति नग) 2400-2500
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 152500
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) -
गिन्नी (प्रति नग) 113600-114100

 

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