Kanpur Mandi Bhav: 21 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत विभिन्न जिंसों के भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये और चना 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अरहर दाल के फूल की कीमत 13200 से 13300 रुपये, जबकि चना दाल 8500 से 8600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई।

चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। सरसों कोल्हू तेल 18400 से 18500 रुपये प्रति क्विंटल और देशी घी के भाव 70000 से 73500 रुपये के बीच रहे। वहीं, कानपुर के सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 213100 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 148100 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। जानिए कानपुर के प्रमुख बाजारों में किस जिंस का क्या भाव रहा।