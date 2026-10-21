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Kanpur Mandi Bhav: 21 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Wed, 21 Oct 2026 08:49 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today:21 अक्टूबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर में 21 अक्टूबर 2026 के थोक बाजार भाव

  2. गेहूं, दाल, चावल, तेल और गुड़ के ताजा रेट

  3. सोने-चांदी के नवीनतम दाम भी हुए जारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत विभिन्न जिंसों के भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये और चना 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अरहर दाल के फूल की कीमत 13200 से 13300 रुपये, जबकि चना दाल 8500 से 8600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई।

चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। सरसों कोल्हू तेल 18400 से 18500 रुपये प्रति क्विंटल और देशी घी के भाव 70000 से 73500 रुपये के बीच रहे। वहीं, कानपुर के सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 213100 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 148100 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। जानिए कानपुर के प्रमुख बाजारों में किस जिंस का क्या भाव रहा। 

कानपुर का बाजार भाव

कानपुर, बुधवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे।

गल्ला (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (₹)
गेहूं दड़ा 2600-2700
आर.आर. 21 2750-2800
गेहूं फार्म 2850-2900
जौ 2600-2700
बेझर
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (₹)
चना 6700-6800
अरहर 6900-7000
मसूर 5800-6000
मटर 4400-4500
उड़द हरा 8800-9600
उड़द काला 7000-8600
मूंग 7500-8000
दाल (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (₹)
अरहर फूल 13200-13300
अरहर स्पेशल 10700-10800
चना दाल 8500-8600
मटर दाल 5300-5350
मसूर मलका 7050-7100
मसूर दाल 7250-7000
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (₹)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती नंबर 1 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती नंबर 2 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
जिंस भाव (₹)
आटा 1580-1600
मैदा 1610-1660
सूजी 1660-1700
तिलहन (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (₹)
लाही 7700-7800
अलसी 6900-7000
अंडी 5100-5200
तिल्ली 10000-14500
मूंगफली दाना शिवपुरी 11400-12600
मूंगफली दाना बटाली 11600-13400
सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (₹)
सरसों कोल्हू 18400-18500
अलसी 19000-19200
अंडी 17400-17500
खली (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (₹)
सरसों 3500-3600
अलसी 7200-7300
अंडी 1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
ब्रांड भाव (₹)
बावर्ची 2200-2173
मयूर 2200-2173
गुड़ (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (₹)
मंगलोर लड्डू 5900-6000
देशी भेली 5900-6000
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
जिंस भाव (₹)
एम.30 5500-5600
देशी घी (प्रति क्विंटल)
ब्रांड/स्थान भाव (₹)
खुर्जा 73000-73500
औरैया 70000-71000
माधौगढ़ 71000-72000
बारदाना
प्रकार भाव (₹)
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी
सुतली (प्रति क्विंटल)
प्रकार भाव (₹)
72 इंच 17000-17500
90 इंच 20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
प्रकार भाव (₹)
गुजरात (797)
देशी बंगाल 16500-16600

कानपुर सराफा बाजार भाव

वस्तु भाव (₹)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) 213100
सिक्का (प्रति नग) 2400-2500
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 148100
गिन्नी (प्रति नग) 110300-110800

 

 