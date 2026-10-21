Kanpur Mandi Bhav: 21 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव
Kanpur Mandi Bhav Today:21 अक्टूबर 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर में 21 अक्टूबर 2026 के थोक बाजार भाव
गेहूं, दाल, चावल, तेल और गुड़ के ताजा रेट
सोने-चांदी के नवीनतम दाम भी हुए जारी
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को गल्ला, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत विभिन्न जिंसों के भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं फार्म 2850 से 2900 रुपये और चना 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अरहर दाल के फूल की कीमत 13200 से 13300 रुपये, जबकि चना दाल 8500 से 8600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई।
चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। सरसों कोल्हू तेल 18400 से 18500 रुपये प्रति क्विंटल और देशी घी के भाव 70000 से 73500 रुपये के बीच रहे। वहीं, कानपुर के सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 213100 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 148100 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। जानिए कानपुर के प्रमुख बाजारों में किस जिंस का क्या भाव रहा।
कानपुर का बाजार भाव
कानपुर, बुधवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे।
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|गेहूं दड़ा
|2600-2700
|आर.आर. 21
|2750-2800
|गेहूं फार्म
|2850-2900
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|चना
|6700-6800
|अरहर
|6900-7000
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|4400-4500
|उड़द हरा
|8800-9600
|उड़द काला
|7000-8600
|मूंग
|7500-8000
|दाल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|अरहर फूल
|13200-13300
|अरहर स्पेशल
|10700-10800
|चना दाल
|8500-8600
|मटर दाल
|5300-5350
|मसूर मलका
|7050-7100
|मसूर दाल
|7250-7000
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती नंबर 1
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती नंबर 2
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|जिंस
|भाव (₹)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1610-1660
|सूजी
|1660-1700
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|लाही
|7700-7800
|अलसी
|6900-7000
|अंडी
|5100-5200
|तिल्ली
|10000-14500
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11400-12600
|मूंगफली दाना बटाली
|11600-13400
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|सरसों कोल्हू
|18400-18500
|अलसी
|19000-19200
|अंडी
|17400-17500
|खली (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|सरसों
|3500-3600
|अलसी
|7200-7300
|अंडी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|ब्रांड
|भाव (₹)
|बावर्ची
|2200-2173
|मयूर
|2200-2173
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|मंगलोर लड्डू
|5900-6000
|देशी भेली
|5900-6000
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|जिंस
|भाव (₹)
|एम.30
|5500-5600
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|ब्रांड/स्थान
|भाव (₹)
|खुर्जा
|73000-73500
|औरैया
|70000-71000
|माधौगढ़
|71000-72000
|बारदाना
|प्रकार
|भाव (₹)
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|—
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (₹)
|72 इंच
|17000-17500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|प्रकार
|भाव (₹)
|गुजरात (797)
|—
|देशी बंगाल
|16500-16600
कानपुर सराफा बाजार भाव
|वस्तु
|भाव (₹)
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा)
|213100
|सिक्का (प्रति नग)
|2400-2500
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|148100
|गिन्नी (प्रति नग)
|110300-110800