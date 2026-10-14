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Kanpur Mandi Bhav: 14 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Wed, 14 Oct 2026 07:59 PM (IST)

आज का Kanpur Mandi Bhav 14 Oct 2026 देखें। गेहूं, चावल, दाल, सरसों, सोना और चांदी के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव एक क्लिक में जानें।

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HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में विभिन्न वस्तुओं के नवीनतम भाव जारी किए गए।

  2. गेहूं, दाल, चावल, तेल, गुड़ के आज के दाम जानें।

  3. सोना और चांदी के भी ताजा रेट यहां देखें।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में बुधवार को खुले बाजार में अनाज, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेल समेत विभिन्न वस्तुओं के थोक भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं दड़ा 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल, चना 6700 से 6800 रुपये और अरहर 6700 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई।

दालों में अरहर फूल का भाव 14000 से 14100 रुपये, जबकि चना दाल 8700 से 8800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। देशी घी के भाव में खुर्जा का घी 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

सराफा बाजार में चांदी 999 टंच का भाव 220900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया, जबकि सोना बिस्कुट 150000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बाजार के ये भाव कारोबारियों और ग्राहकों को खरीदारी की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं।  

कानपुर थोक बाजार भाव — बुधवार

गल्ला, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा, तिलहन, तेल, खली, वनस्पति, गुड़, घी व अन्य वस्तुओं के भाव
गल्ला भाव
प्रति क्विंटल
वस्तु भाव (₹)
गेहूं दड़ा 2600–2700
आर.आर. 21 2750–2800
गेहूं फार्म 2850–2900
जौ 2600–2700
बेझर
ज्वार 2100–3000
बाजरा 2000–2100
मकाई 2000–2100
दलहन भाव
प्रति क्विंटल
वस्तु भाव (₹)
चना 6700–6800
अरहर 6700–6800
मसूर 5800–6000
मटर 4400–4500
उड़द हरा 8800–9600
उड़द काला 7000–8600
मूंग 7500–8000
दाल के भाव
प्रति क्विंटल
दाल भाव (₹)
अरहर फूल 14000–14100
अरहर स्पे. 10400–10500
चना दाल 8700–8800
मटर दाल 5300–5400
मसूर मलका 7050–7100
मसूर दाल 7300–7350
उड़द दाल 8200–13200
उड़द धोवा 9000–11000
मूंग दाल 7800–9200
मूंग धोवा 8500–10000
चावल के भाव
प्रति क्विंटल
चावल भाव (₹)
चावल अरवा 2800–4000
बासमती नंबर 1 10500–11000
सेला 3000–4000
बासमती नंबर 2 7000–8000
आटा, मैदा और सूजी
प्रति 50 किलोग्राम
वस्तु भाव (₹)
आटा 1580–1600
मैदा 1610–1660
सूजी 1660–1700
तिलहन के भाव
प्रति क्विंटल
वस्तु भाव (₹)
लाही 7700–7800
अलसी 6900–7000
अंडी 5100–5200
तिल्ली 10000–14500
मूंगफली दाना शिवपुरी 11500–12800
मूंगफली दाना बटाली 11500–13500
सेहुंआ 5000–5500
तेल के भाव
प्रति क्विंटल
तेल भाव (₹)
सरसों कोल्हू 18200–18300
अलसी 17700–17800
अंडी 14300–16400
खली के भाव
प्रति क्विंटल
खली भाव (₹)
सरसों 3450–3500
अलसी 6700–6800
अंडी 1400–1450
वनस्पति घी के भाव
प्रति 15 लीटर
ब्रांड भाव (₹)
बावर्ची 2199-2200
मयूर 2199-2200
गुड़ के भाव
प्रति क्विंटल
गुड़ भाव (₹)
मंगलोर लड्डू 5900–6000
देशी भेली 5900–6000
शक्कर दाना
प्रति क्विंटल
किस्म भाव (₹)
एम.30 5700–6000
देशी घी के भाव
प्रति क्विंटल
स्थान/किस्म भाव (₹)
खुर्जा 73000–73500
औरैय्या 70000–71000
माधौगढ़ 71000–72000
बारदाना के भाव
किस्म भाव (₹)
3 वी.एस. 5200–6500
हरा पट्टा 7000–7200
बीटी 8600–8800
एटी
सुतली के भाव
प्रति क्विंटल
किस्म भाव (₹)
72 इंच 17000–17500
90 इंच 20000–21000
रुई के भाव
प्रति क्विंटल
किस्म भाव (₹)
गुजरात (797)
देशी बंगाल 15900–16000
कानपुर सराफा बाजार भाव
वस्तु भाव (₹)
चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 220900
चांदी का सिक्का (प्रति नग) 2450–2550
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 150000
सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
गिन्नी (प्रति नग) 111700–112200
 

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