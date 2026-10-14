Kanpur Mandi Bhav: 14 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

कानपुर थोक बाजार भाव — बुधवार

गल्ला, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा, तिलहन, तेल, खली, वनस्पति, गुड़, घी व अन्य वस्तुओं के भाव

गल्ला भाव

प्रति क्विंटल

वस्तु भाव (₹) गेहूं दड़ा 2600–2700 आर.आर. 21 2750–2800 गेहूं फार्म 2850–2900 जौ 2600–2700 बेझर — ज्वार 2100–3000 बाजरा 2000–2100 मकाई 2000–2100

दलहन भाव

प्रति क्विंटल

वस्तु भाव (₹) चना 6700–6800 अरहर 6700–6800 मसूर 5800–6000 मटर 4400–4500 उड़द हरा 8800–9600 उड़द काला 7000–8600 मूंग 7500–8000

दाल के भाव

प्रति क्विंटल

दाल भाव (₹) अरहर फूल 14000–14100 अरहर स्पे. 10400–10500 चना दाल 8700–8800 मटर दाल 5300–5400 मसूर मलका 7050–7100 मसूर दाल 7300–7350 उड़द दाल 8200–13200 उड़द धोवा 9000–11000 मूंग दाल 7800–9200 मूंग धोवा 8500–10000

चावल के भाव

प्रति क्विंटल

चावल भाव (₹) चावल अरवा 2800–4000 बासमती नंबर 1 10500–11000 सेला 3000–4000 बासमती नंबर 2 7000–8000

आटा, मैदा और सूजी

प्रति 50 किलोग्राम

वस्तु भाव (₹) आटा 1580–1600 मैदा 1610–1660 सूजी 1660–1700

तिलहन के भाव

प्रति क्विंटल

वस्तु भाव (₹) लाही 7700–7800 अलसी 6900–7000 अंडी 5100–5200 तिल्ली 10000–14500 मूंगफली दाना शिवपुरी 11500–12800 मूंगफली दाना बटाली 11500–13500 सेहुंआ 5000–5500

तेल के भाव

प्रति क्विंटल

तेल भाव (₹) सरसों कोल्हू 18200–18300 अलसी 17700–17800 अंडी 14300–16400

खली के भाव

प्रति क्विंटल

खली भाव (₹) सरसों 3450–3500 अलसी 6700–6800 अंडी 1400–1450

वनस्पति घी के भाव

प्रति 15 लीटर

ब्रांड भाव (₹) बावर्ची 2199-2200 मयूर 2199-2200

गुड़ के भाव

प्रति क्विंटल

गुड़ भाव (₹) मंगलोर लड्डू 5900–6000 देशी भेली 5900–6000

शक्कर दाना

प्रति क्विंटल

किस्म भाव (₹) एम.30 5700–6000

देशी घी के भाव

प्रति क्विंटल

स्थान/किस्म भाव (₹) खुर्जा 73000–73500 औरैय्या 70000–71000 माधौगढ़ 71000–72000

बारदाना के भाव

किस्म भाव (₹) 3 वी.एस. 5200–6500 हरा पट्टा 7000–7200 बीटी 8600–8800 एटी —

सुतली के भाव

प्रति क्विंटल

किस्म भाव (₹) 72 इंच 17000–17500 90 इंच 20000–21000

रुई के भाव

प्रति क्विंटल

किस्म भाव (₹) गुजरात (797) — देशी बंगाल 15900–16000

कानपुर सराफा बाजार भाव