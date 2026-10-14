Kanpur Mandi Bhav: 14 Oct 2026 के गेहूं, दाल और सोने-चांदी के ताजा भाव

दालों में अरहर फूल का भाव 14000 से 14100 रुपये, जबकि चना दाल 8700 से 8800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल बिका। देशी घी के भाव में खुर्जा का घी 73000 से 73500 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
सराफा बाजार में चांदी 999 टंच का भाव 220900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया, जबकि सोना बिस्कुट 150000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बाजार के ये भाव कारोबारियों और ग्राहकों को खरीदारी की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं।
कानपुर थोक बाजार भाव — बुधवार
गल्ला, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा, तिलहन, तेल, खली, वनस्पति, गुड़, घी व अन्य वस्तुओं के भाव
गल्ला भाव
प्रति क्विंटल
|वस्तु
|भाव (₹)
|गेहूं दड़ा
|2600–2700
|आर.आर. 21
|2750–2800
|गेहूं फार्म
|2850–2900
|जौ
|2600–2700
|बेझर
|—
|ज्वार
|2100–3000
|बाजरा
|2000–2100
|मकाई
|2000–2100
दलहन भाव
प्रति क्विंटल
|वस्तु
|भाव (₹)
|चना
|6700–6800
|अरहर
|6700–6800
|मसूर
|5800–6000
|मटर
|4400–4500
|उड़द हरा
|8800–9600
|उड़द काला
|7000–8600
|मूंग
|7500–8000
दाल के भाव
प्रति क्विंटल
|दाल
|भाव (₹)
|अरहर फूल
|14000–14100
|अरहर स्पे.
|10400–10500
|चना दाल
|8700–8800
|मटर दाल
|5300–5400
|मसूर मलका
|7050–7100
|मसूर दाल
|7300–7350
|उड़द दाल
|8200–13200
|उड़द धोवा
|9000–11000
|मूंग दाल
|7800–9200
|मूंग धोवा
|8500–10000
चावल के भाव
प्रति क्विंटल
|चावल
|भाव (₹)
|चावल अरवा
|2800–4000
|बासमती नंबर 1
|10500–11000
|सेला
|3000–4000
|बासमती नंबर 2
|7000–8000
आटा, मैदा और सूजी
प्रति 50 किलोग्राम
|वस्तु
|भाव (₹)
|आटा
|1580–1600
|मैदा
|1610–1660
|सूजी
|1660–1700
तिलहन के भाव
प्रति क्विंटल
|वस्तु
|भाव (₹)
|लाही
|7700–7800
|अलसी
|6900–7000
|अंडी
|5100–5200
|तिल्ली
|10000–14500
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500–12800
|मूंगफली दाना बटाली
|11500–13500
|सेहुंआ
|5000–5500
तेल के भाव
प्रति क्विंटल
|तेल
|भाव (₹)
|सरसों कोल्हू
|18200–18300
|अलसी
|17700–17800
|अंडी
|14300–16400
खली के भाव
प्रति क्विंटल
|खली
|भाव (₹)
|सरसों
|3450–3500
|अलसी
|6700–6800
|अंडी
|1400–1450
वनस्पति घी के भाव
प्रति 15 लीटर
|ब्रांड
|भाव (₹)
|बावर्ची
|2199-2200
|मयूर
|2199-2200
गुड़ के भाव
प्रति क्विंटल
|गुड़
|भाव (₹)
|मंगलोर लड्डू
|5900–6000
|देशी भेली
|5900–6000
शक्कर दाना
प्रति क्विंटल
|किस्म
|भाव (₹)
|एम.30
|5700–6000
देशी घी के भाव
प्रति क्विंटल
|स्थान/किस्म
|भाव (₹)
|खुर्जा
|73000–73500
|औरैय्या
|70000–71000
|माधौगढ़
|71000–72000
बारदाना के भाव
|किस्म
|भाव (₹)
|3 वी.एस.
|5200–6500
|हरा पट्टा
|7000–7200
|बीटी
|8600–8800
|एटी
|—
सुतली के भाव
प्रति क्विंटल
|किस्म
|भाव (₹)
|72 इंच
|17000–17500
|90 इंच
|20000–21000
रुई के भाव
प्रति क्विंटल
|किस्म
|भाव (₹)
|गुजरात (797)
|—
|देशी बंगाल
|15900–16000
कानपुर सराफा बाजार भाव
|वस्तु
|भाव (₹)
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.)
|—
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|220900
|चांदी का सिक्का (प्रति नग)
|2450–2550
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|150000
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|—
|गिन्नी (प्रति नग)
|111700–112200