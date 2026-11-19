जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंद नगर के बर्रा-चार में बुधवार रात एक युवक ने पत्नी और डेढ़ साल की बेटी से वीडियो काल पर बात करने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बातचीत के आखिर में उसने बेटी से कहा, “आइ लव यू बाबू, अपना ख्याल रखना और मम्मा को परेशान मत करना... ओके बाय।” करीब एक घंटे बाद पत्नी ने फोन किया, लेकिन काल रिसीव नहीं हुई। बड़े भाई की सूचना पर पुलिस पहुंची तो दरवाजा तोड़ने पर शव फंदे पर लटकता मिला।

कानपुर देहात के डेरापुर स्थित उरसान गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक ज्ञान प्रताप सिंह का 28 वर्षीय छोटा बेटा शिवांशु प्रताप सिंह बर्रा-चार के फ्लैट में पत्नी शैलवी और बेटी इवांशी के साथ रहता था। वह निजी कंपनी में नौकरी करता था। बुधवार को वह बड़े भाई विमल के साथ गांव से लौटा था। विमल उसे फ्लैट पर छोड़कर अपने घर चले गये।

इसके बाद शिवांशु ने मायके सिकंदरा गई पत्नी को वीडियो काल की और काफी देर बात की। बेटी से बात करने के बाद उसने काल काट दी। पत्नी के दोबारा फोन करने पर जवाब नहीं मिला तो उसने जेठ विमल को सूचना दी। विमल फ्लैट पहुंचे,तो दरवाजा अंदर से बंद था।

पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो शिवांशु का शव पंखे से चादर के बने फंदे पर लटका मिला। थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। मोबाइल की जांच और स्वजन से पूछताछ की जा रही है।

पति के निधन से अवसाद में चल रही महिला ने की आत्महत्या बाबूपुरवा के बगाही स्थित चुन्नन बिल्डिंग में रहने वाली 55 वर्षीय किरन उर्फ बड़ी का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। छोटी बहन गुड़िया के अनुसार, घटना के समय किरन कमरे में अकेली थीं और वह मुहल्ले में चल रहे श्याम महोत्सव कार्यक्रम में गई थीं। पड़ोसियों ने बाबूपुरवा पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की। गुड़िया ने बताया कि किरन के पति गुड्डू का कई साल पहले निधन हो गया था। उनकी दोनों बेटियों की शादी के बाद से किरन गुड़िया के साथ रहती थीं। गुड़िया के अनुसार, किरन शराब की लती थीं और उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी।