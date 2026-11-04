कानपुर में प्रेमिका के घर पकड़े गए प्रेमी को घरवालों ने कमरे में किया बंद, घबराकर फांसी लगाकर दी जान 

जागरण संवाददाता, कानपुर। थाना क्षेत्र के रवाईपुर गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को घर में पकड़कर कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर से कुंडी लगाए जाने पर पकड़े जाने के डर से घबराए युवक ने कमरे के भीतर छत में लगे लोहे के एंगल से रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।

घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। रवाईपुर गांव निवासी आशुतोष ललितपुर में रेवन्यू निरीक्षक के पद पर तैनात है। जानकारी के अनुसार, फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के मोहन खेड़ा गांव निवासी 25 वर्षीय शिव प्रताप सिंह उर्फ सौरव पुत्र सुरेंद्र सिंह का आशुतोष की पत्नी पूजा से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

पकड़े जाने के डर से लगाई फांसी मंगलवार देर रात शिव प्रताप अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान आशुतोष के भाई परितोष कुमार को घर के भीतर किसी अनजान व्यक्ति की आहट महसूस हुई। शक होने पर उन्होंने तत्काल संबंधित कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर कुंडी लगा दी और शोर मचा दिया। आवाज सुनकर घरवाले और आसपास के लोग मौके पर एकत्र होने लगे।