कानपुर में इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार, थाने के बाहर कपल ने मंदिर में रचाई शादी

संवाद सहयोगी, घाटमपुर। इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार शादी के बंधन तक पहुंच गया। प्रेमी के संग गई युवती को सजेती पुलिस ने बरामद किया तो वह प्रेमी के साथ ही रहने की जिद करने लगी। दोनों के स्वजन को पुलिस ने थाना बुलाया। इसके बाद आपसी सहमति से स्वजन ने दोनों का थाना के बाहर शिव मंदिर में विवाह करा दिया।

सजेती थाना प्रभारी अनुज कुमार ने बताया किबीरबल अकबरपुर निवासी शिव कांति पत्नी स्व सेवक की बेटी 23 वर्षीय शिव देवी बीती 24 अप्रैल को घर से चली गई थी। पुलिस को जांच में शिव देवी की लोकेशन महाराष्ट्र के शिरडी, अहिल्यानगर में मिली थी। पुलिस के संपर्क करने पर वह थाना सजेती पर उपस्थित हुई थी।