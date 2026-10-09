कानपुर में अवैध संबंधों का विरोध करने पर बच्चों के सामने पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाला; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, कानपुर। पति ने बच्चों के सामने पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि ससुरालीजन दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और दूसरी महिलाओं से संबंध का विरोध करने पर 12 अगस्त को मारपीट भी की थी।पीड़िता ने बताया कि मई 2010 में उसका निकाह हुआ था।

शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। जब पिता ने मांग पूरी नहीं की तो पति ने घर खर्च तक देना बंद कर दिया। आरोप है कि सात जुलाई को उसने पति को दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। थाना प्रभारी रिकेश कुमार ने बताया कि दहेज उत्पीड़न व मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज की गई है।