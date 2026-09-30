कानपुर में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने पर हिंदू संगठनों का थाने में हंगामा, पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। जूही में बाइक सवार दो युवकों को प्रतिबंधित मांस ले जाने के आरोप में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उनका एक साथी मौके भाग निकला।

पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप और भागे साथी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने जूही थाने का घेराव कर हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे एसीपी बाबूपुरवा वीरेंद्र विक्रम ने कार्रवाई का भरोसा देकर कार्यकर्ताओं को शांत कराया।