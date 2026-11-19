जागरण संवाददाता, कानपुर। हलीम चौराहा चमनगंज में रात करीब सवा 11 बजे निजी प्लंबर द्वारा जल निगम की मुख्य पाइप लाइन से चमनगंज की तरफ जाने वाली लाइन को जोड़ रहा था। लाइन फटने से फव्वारा फूट पड़ा और तेजी से चौराहा के आसपास पानी भरने लगा। रात में क्षेत्र में बिना बरसात के पानी भरने से खलबली मच गई।

जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय पार्षद ने पहुंचकर जल निगम के अफसरों को जानकारी दी। आनन फानन में बैराज प्लांट बंद कर दिया गया। हलीम चौराहा के पास से जल निगम की जा रही मुख्य पाइप लाइन से चीना पार्क, बेकनगंज और गांधी पार्क की टंकी जुड़ी है। यहां से करीब डेढ़ दर्जन मोहल्लों को जलापूर्ति होती है। करीब एक लाख लोगों को जलापूर्ति की जाती है।

पार्षद शीबू अंसारी और कांग्रेस पार्षद दल के नेता सुहेल अहमद ने बताया कि लाइन फटने और पानी भरने की जानकारी मिलने पहुंचकर जल निगम के अफसरों को फोन करके लाइन बंद कराई। बताया जा रहा है कि विधायक निधी से यहां से एक लाइन चमनगंज की तरफ पड़ी है। इसको एक निजी प्लंबर द्वारा जोड़ा जा रहा था तभी लाइन फट गई।