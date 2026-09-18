अब ऑनलाइन बुकिंग कर बालिका गृह के खाने का ले सकेंगे स्वाद, कानपुर में 500000 की लागत से क्लाउड किचन तैयार

आशुतोष मिश्र, कानपुर। राजकीय बालिका गृह में पुनर्वास के लिए रखी गईं अपराध पीड़ित बेटियों के हाथों बना खाना अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से अपने घर या कार्यालय में आनलाइन मंगाकर आप स्वाद ले सकेंगे। यह खाना विशेष रूप से प्रशिक्षित की गईं बालिका गृह की 15 बेटियां क्लाउड किचन (सामुदायिक रसोई) में बनाएंगी, जो पांच लाख रुपये की लागत से लगभग तैयार है, केवल फिनिशिंग बाकी है। इसमें खाने की शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

आनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों के माध्यम से कोई भी खाने का आर्डर किया जा सकेगा और निश्चित समय में खाना आपके सामने होगा। इस खाने की बिक्री से होने वाली आय को सभी किशोरियों में बराबर बांटा जाएगा। राजकीय बालिका गृह स्वरूप नगर में अपराध पीड़िताओं को रखा जाता है। इनकी पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भर बनाने को स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से सिलाई, कढ़ाई समेत अन्य प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

किशोर न्याय समिति की पहल पर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की तरफ से फैशन डिजाइनिंग, बुटीक चलाने के भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। 18 साल की उम्र पूरी होने पर बालिका गृह से निकलने पर इनके पुनर्वास के प्रयास किए जाते हैं।

आचिन्तय चैरिटेबल फाउंडेशन ने कराया तैयार किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष जस्टिस अजय भनोट ने प्रोबेशन विभाग से इन किशोरियों को प्रशिक्षित रसोइया (शेफ) बना क्लाउड किचन से खाना बिक्री का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कहा था। इसी के तहत प्रोबेशन विभाग इस पर अमल करते हुए बालिका गृह से खाना बिक्री का नवाचार कर रहा है। क्लाउड किचन आचिन्तय चैरिटेबल फाउंडेशन ने तैयार कराया है।