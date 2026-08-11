कानपुर की तरफ बढ़ रहा खतरा, चमोली में बादल फटने से गंगा बैराज में अलर्ट, सभी 30 गेट खोले

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर की तरफ चमोली से खतरा बढ़ रहा है। चार में दिन गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा, ऐसे में गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। गंगा किनारे के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है।

उत्तराखंड में स्थित चमोली में बादल फटने का असर शहर पर भी पड़ेगा। चमोली से गंगा के माध्यम हरिद्वार होते हुए बिजनौर, नरोरा बांध होते हुए चार दिन में गंगा में बढ़ा जल आएग। इसको लेकर सिंचाई विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। पहले ही बैराज से सभी 30 गेट खोले गए है। इन गेटों का शटर और बढ़ा दिया गया है, ताकि तेजी से आगे छोड़ा जा सके।

गंगा का जलस्तर 24 घंटे में और आठ सेंटीमीटर बढ़ गया है। शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 112.8 मीटर पहुंच गया। चेतावनी बिंदु 113 मीटर से सिर्फ 92 सेंटीमीटर दूर है। चमोली से और आ रहे गंगा जल को लेकर गंगा के किनारे के गांवों में सतर्कता बढ़ दी गई है।

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता पंकज गौतम ने बताया कि चमोली में बादल फटा है। इससे गंगा में जल और बढ़ेगा। नरोरा से होते हुए चार दिन में शहर में बढ़ा जल पहुंचेगा। पहले ही नरोरा बांध से गंगा जल 1,24,173 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। इसके लेकर घाटों में पहले ही बैरीकेड्स और रस्सी बांध दी गई है।

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