कानपुर में आज से 7 दिन तीन मल्टीलेवल पार्किंग निश्शुल्क, रामलीला मैदान पर भी खड़ा करें वाहन

जागरण संवाददाता, कानपुर। फूलबाग, परेड और पनचक्की में स्थित केडीए की मल्टीलेवल पार्किंग को अगले सात दिनों के लिए निश्शुल्क कर दिया गया है। साथ ही परेड स्थित रामलीला मैदान को भी खोल दिया गया है, यहां भी निश्शुल्क वाहन खड़े कर सकेंगे। ये व्यवस्था बुधवार से ही लागू कर दी गई है।

इससे नवीन मार्केट, बिरहाना रोड समेत आसपास इलाके में वाहनों के जाम से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। वैसे, अभी तक इन पार्किंग में आसपास मोहल्ले के लोग ही अपने वाहन खड़ा करते थे और ठेकेदार को महीने के हिसाब में किराया देते हैं। निश्शुल्क पार्किंग व्यवस्था दीपावली पर्व को लेकर अगले सात दिनों तक आमजन को दी गई है।

मंडलायुक्त के. विजयेन्द्र पांडियन ने बताया कि मंगलवार शाम उनके शिविर कार्यालय में हुई बैठक में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के उपाध्यक्ष से बातचीत के बाद निश्शुल्क पार्किंग का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि परेड में रामलीला मैदान में भी लोगों को अस्थाई निश्शुल्क पार्किंग दी गई है, लोग अपने वाहन वहां खड़े कर सकते हैं।

मंडलायुक्त ने बताया कि दीपावली पर आसपास के जनपदों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए शहर आते हैं। पार्किंग स्थलों का उपयोग बढ़ने से प्रमुख बाजारों के आसपास सड़क किनारे वाहनों का जमाव कम होगा और यातायात बेहतर रहेगा। दरअसल, परेड और आसपास लगभग हर रोज लगने वाले भीषण जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के इरादे से केडीए ने मल्टीलेवल पार्किंग बना रखी है, लेकिन लोग उसमें वाहन खड़े नहीं कर रहे थे। मार्गों के किनारे वाहन खड़े होने से जाम लग रहा है, पर अब मंडलायुक्त के फैसले के बाद लोगों को नवीन मार्केट, फूलबाग और बिरहाना की ओर जाम न लगने की उम्मीद हो गई है।