पांडु नदी का सात फिट बढ़ा जलस्तर, गोपालपुरम् में घुसा पानी, NDRF ने 20 परिवारों को नाव से किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, कानपुर। पांडु नदी के किनारे बसे बर्रा के गोपालपुरम् इलाके में शनिवार रात एकाएक जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई। देखते ही देखते करीब पांच से सात फिट पानी इलाके में भर गया और लोगों के घरों तक पहुंच गया। इससे कई परिवार घरों में फंस गए और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में लोगों ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।

इसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। टीम ने नाव की मदद से बाढ़ में फंसे 20 से अधिक परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद प्रभावित परिवारों ने सुरक्षित स्थानों और अपने रिश्तेदारों के यहां जाना शुरू कर दिया।