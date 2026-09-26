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पांडु नदी का सात फिट बढ़ा जलस्तर, गोपालपुरम् में घुसा पानी, NDRF ने 20 परिवारों को नाव से किया रेस्क्यू

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Sat, 26 Sep 2026 10:57 PM (IST)

पांडु नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कानपुर के गोपालपुरम् इलाके में भीषण बाढ़ आ गई, जिससे कई घरों में ...और पढ़ें

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HighLights

  1. पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से गोपालपुरम् में बाढ़ की स्थिति।

  2. एनडीआरएफ ने नावों से 20 से अधिक परिवारों को सुरक्षित निकाला।

  3. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एनडीआरएफ टीम की लगातार निगरानी।

जागरण संवाददाता, कानपुर। पांडु नदी के किनारे बसे बर्रा के गोपालपुरम् इलाके में शनिवार रात एकाएक जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई। देखते ही देखते करीब पांच से सात फिट पानी इलाके में भर गया और लोगों के घरों तक पहुंच गया। इससे कई परिवार घरों में फंस गए और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में लोगों ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।

इसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। टीम ने नाव की मदद से बाढ़ में फंसे 20 से अधिक परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद प्रभावित परिवारों ने सुरक्षित स्थानों और अपने रिश्तेदारों के यहां जाना शुरू कर दिया।

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स्थानीय लोगों के मुताबिक रात में अचानक पानी बढ़ने से उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। घरों में पानी भरने से जरूरी सामान निकालने में भी लोगों को परेशानी हुई। एनडीआरएफ की टीम ने प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने के साथ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी।

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पांडु नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम फिलहाल गोपालपुरम् और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नजर रखे हुए है।