कानपुर में खेत जोतते समय रोटावेटर में फंसा किसान, पैर कटकर अलग हुआ; मौके पर हो गई मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर। साढ़ थाना क्षेत्र के पड़री लालपुर गांव में बुधवार सुबह खेत जोतते समय रोटावेटर में फंसकर किसान की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर लेकर चालक भाग निकला। खेत में किसान का शव पड़ा मिला। एक पैर पूरी तरह कट गया था, जबकि शरीर पर कई चोटों के निशान थे। साढ़ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

गांव निवासी 55 वर्षीय अनिल साहू किसानी करते थे। वह बटाई में लेकर फसल उगाते थे। बुधवार भोर पहर करीब 5:00 बजे वह खेत में जोताई कराने के लिए पहुंचे थे। ट्रैक्टर चालक रोटावेटर से खेत जोत रहा था और अनिल चालक के बगल पर ही मडगार्ड के ऊपर बैठे थे।

झटका लगने से वह गिर गए और रोटावेटर की चपेट में आ गए। हादसे में उनका एक पैर कमर से कटकर अलग हो गया। सिर से लेकर पूरे शरीर में गहरी चोंट आईं। मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भाग निकला। उसकी पहचान सुरेंद्र के रूप में हुई है।