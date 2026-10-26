कानपुर नकली सीमेंट का काला कारोबार: नेटवर्क का मुख्य आरोपित 13 दिन बाद भी फरार, यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

जागरण संवाददाता, कानपुर। नकली सीमेंट को नई बोरियों में भरकर बाजार में बेचने के मामले में 13 दिन बीतने के बाद भी पुलिस मुख्य आरोपितों तक नहीं पहुंच सकी है। अब पुलिस सीमेंट के नमूने जांच के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। अदाणी ग्रुप की विजिलेंस टीम ने सोमवार को 50 किलो की खाली और भरी सीमेंट के बोरी पनकी थाना टीम को सौंप दी है। इसकी मदद से गोदाम में मिली सीमेंट और कंपनी की असली सीमेंट का अलग-अलग मिलान कराया जाएगा। साथ ही बोरियों की प्रिंटिंग कहां हो रही थी, इसकी भी जांच की जाएगी।



14 अक्टूबर को पनकी पुलिस की छापेमारी के बाद मगौती इंटरप्राइजेज, महादेव बिल्डर्स, अराना डिस्ट्रीब्यूटर्स और त्रिदेव इंटरप्राइजेज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में अब तक नकली सीमेंट के गोदाम संचालक के मुंशी राहुल की गिरफ्तारी हुई है, जबकि त्रिदेव इंटरप्राइजेज के मालिक निशांत मित्तल को जमानत मिल चुकी है। लालबंगला निवासी मुख्य आरोपित धीरज और नीरज गुप्ता अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। 13 दिनों की जांच के बाद भी पुलिस के पास आरोपितों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य नहीं जुट सके हैं।

प्लाट मालिकों के नाम तक नहीं पता मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के बावजूद प्लाट मालिकों के नाम सामने नहीं आए हैं। पुलिस केडीए से प्लाट मालिकों की जानकारी मांगी थी, हालांकि पुलिस का दावा है कि उन्हें प्लाट मालिक का नाम पता चल चुका है, लेकिन अभी नाम नहीं बताए जा सकते हैं। वहीं, नकली सीमेंट की आपूर्ति के नेटवर्क की पूरी तस्वीर भी अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। त्रिदेव इंटरप्राइजेज के जरिये 17 से अधिक फर्मों को सीमेंट की आपूर्ति किए जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन संबंधित फर्मों के नाम, पते और उनके कारोबार वाले जिलों का ब्योरा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

पांच करोड़ से अधिक का कारोबार जीएसटी विभाग के आनलाइन डाटा के अनुसार, त्रिदेव इंटरप्राइजेज ने वर्ष 2017 में पंजीकरण कराकर सीमेंट का कारोबार शुरू किया था। सरकारी रिकार्ड में सात वर्षों के दौरान फर्म का पांच करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर दर्ज है। वर्ष 2019 से इस्पात नगर में गोदाम संचालित होने और यहां से हर महीने करीब 30 हजार बोरियों की आपूर्ति हो रही थी।

नेताओं के सामने आए नाम तो पीछे खीचे कदम मामले में सफेदपोश नेता और प्रभावशाली संगठन के पदाधिकारी का नाम सामने आने की चर्चा के बीच पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस इस मामले में कार्रवाई तेजी से करने की जगह धीरे-धीरे खुद जांच को आगे बढ़ा रही है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली से इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एफआइआर में प्लाट मालिक का नाम नहीं खोलना और पकड़े गए आरोपित की कुछ घंटों में जमानत हो जाना। अब जांच की असली कसौटी सीमेंट के नमूनों की रिपोर्ट, बोरियों की प्रिंटिंग के स्रोत और वर्ष 2017 से अब तक के कारोबार की कड़ियों को जोड़ना भी पुलिस के सामने चुनौती है।