UP चुनाव से पहले 5000 EVM के साथ कानपुर क्यों पहुंचे 12 इंजीनियर? आया बड़ा अपडेट

जागरण संवाददाता, कानपुर। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहीं हैं। गुरुवार को जिला निर्वाचन कार्यालय में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) शुरू हो गई।

सात राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मशीनों के पुराने डाटा को हटाने के साथ उनकी तकनीकी जांच की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के अवर सचिव कनिष्क कुमार भी एफएलसी की प्रक्रिया की निगरानी के लिए कानपुर पहुंचे हैं। वह तीन दिन यहां रहकर पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे।



जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों के 3736 बूथों के लिए कुल 5417 ईवीएम की एफएलसी की जानी है। इसके लिए बेंगलुरू स्थित भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) से 12 इंजीनियरों की टीम कानपुर बुधवार को ही पहुंची गईं थी। गुरुवार सुबह करीब नौ बजे टीम मशीनों की तकनीकी जांच के साथ यह भी सुनिश्चित करने में जुट गई कि भविष्य में उनमें किसी प्रकार की खराबी न हो।

एफएलसी की पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार की जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार एफएलसी में पिछले चुनाव का डाटा साफ करने के बाद प्रत्येक मशीन की भौतिक और कार्यक्षमता संबंधी जांच की जाती है।