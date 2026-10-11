शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन हमला, कानपुर के चीफ इंजीनियर बचकर निकले

जागरण संवाददाता , कानपुर। शारजाह (यूएई) के पास ड्रोन हमले में तबाह हुए पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर ‘एमटीजेम नंबर 2’ पर कानपुर निवासी चीफ इंजीनियर नितिन शुक्ला भी सवार थे। ऐन मौके पर उन्होंने आपातकालीन नाव (लाइफबोट) की मदद से वहां से निकलने में सफलता हासिल की है। इसकी जानकारी घटना के दो दिन बाद रविवार की दोपहर बाद पत्नी से बात-चीत में खुद नितिन ने बताई है।



नगर निगम के सेवानिवृत्त निरीक्षक राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि उनका बड़ा बेटा नितिन शुक्ला करीब 20-22 वर्षों से मर्चेंट नेवी में कार्यरत है। उनका जहाज पिछले चार महीनों से होर्मुज क्षेत्र के पास फंसा हुआ था और वहां से आगे की यात्रा की तैयारी में था।

शुक्रवार को जहाज पर ड्रोन हमला हुआ है। इसकी जानकारी आधी रात के बाद नितिन की पत्नी को फोन पर कंपनी की ओर से दी गई थी। इसके बाद से उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। दो दिन से परिवार के सभी सदस्य उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उनकी बेटी नित्या वाजपेयी पार्षद है।

उसके पति ने एक दिन पहले सांसद रमेश अवस्थी से मुलाकात भी की है। रविवार दोपहर बाद में बेटे का फोन आया है। उसकी पत्नी ने बात की तो उसने बताया कि जहाज के नाविक दल के सभी 22 सदस्य सुरक्षित बच निकले हैं। इससे ज्यादा की जानकारी नहीं मिली है।