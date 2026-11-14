Kanpur Holiday: छठ पूजा 16 नवंबर और गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस 14 दिसंबर को छुट्टी, डीएम ने जारी किया दो दिन का आदेश

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर डीएम ने दो अतिरिक्त स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। छठ पूजा के अवसर पर 16 नवंबर और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर 14 दिसंबर को छुट्टी रहेगी।

छठ पूजा के पर्व पर सोमवार, 16 नवंबर को कानपुर नगर में स्थानीय अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में सोमवार को स्थानीय अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश पूर्व में घोषित मकर संक्रांति के स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिया गया है।

जिला प्रशासन ने छठ पूजा पर्व के अवसर पर 16 नवंबर 2026, दिन सोमवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि शासन स्तर से उक्त पर्व को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तो यह आदेश स्वत: निष्प्रभावी हो जाएगा।

इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से सूचना विभाग को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। साथ ही सभी स्थानीय समाचार पत्रों में इस सूचना को निशुल्क प्रकाशित कराने और समाचार पत्रों की एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

जिला प्रशासन के इस आदेश से छठ पूजा के अवसर पर कानपुर नगर में स्थानीय अवकाश को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। सोमवार को घोषित इस अवकाश के कारण संबंधित सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहेगा। हालांकि, आदेश में अवकाश को स्थानीय स्तर पर घोषित किया गया है।