कानपुर में डायल-112 की स्कार्पियो धान के खेत में गिरी, सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित

संवाद सहयोगी, बिल्हौर, (कानपुर)। ककवन के रहीमपुर विषधन क्षेत्र में सामने आ रही ओमनी वैन को बचाने के प्रयास में डायल- 112 स्कार्पियो सड़क किनारे पांच फीट गहरे धान के खेत में भरे पानी में गिर गई। हादसे में गाड़ी में सवार सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित बच गए। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर से वाहन को बाहर निकाला।

हेड कांस्टेबल मधुव्रत, आदर्श कुमार और छोटे सिंह रविवार सुबह विषधन क्षेत्र में डायल- 112 की स्कार्पियो से गश्त कर रहे थे। गाड़ी छोटे सिंह चला रहे थे। सिपाही आदर्श कुमार ने बताया कि मुनौवरपुर से विषधन जा रहे थे। विषधन गांव के नजदीक सामने से आ रही तेज रफ्तार ओमनी वैन को बचाने के प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे धान के खेत में भरे पानी में चली गई। हालांकि गाड़ी में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बच गए।